Can kaybımız 277’ye ulaştı

Haber: N. Halid Altundal

Bilim Kurulu ile gerçekleştirilen toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, "Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz" ifadelerini kullandı.

24 SAATTE 2 BİN 148 KİŞİ

Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu. Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.

"BU BİR HALK SAĞLIĞI SAVAŞIDIR"

Koca, "Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır" diye konuştu.

TEST MERKEZİ SAYISI 89'A ÇIKARILACAK

Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını söyledi.

SAĞLIK PERSONELİNDE VAKA SAYISI

Koca ayrıca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.