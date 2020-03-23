Can kaybımız 30'a çıktı



Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde etki alanı giderek genişleyen ölümcül tehlike koronavirüs nedeniyle tespit edilen yeni vaka sayısını ve can kaybı sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

YAPILAN TEST SAYISI BELLİ OLDU

Coronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.