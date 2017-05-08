Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Motosiklet Ambulans çalışanları, İl Özel İdaresi Bahçesinde oluşturulan parkurda, ileri sürüş teknikleri eğitimine katıldı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları açıklamada, motosiklet ambulansların, hasta veya yaralıya en kısa sürede ulaşarak kara ambulansı gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapmayı amacıyla hizmet verdiğini belirterek, motosiklet ambulansların çantalarında, acil müdahale için gereken tüm donanımın mevcut olduğunu ifade etti. Bolu'da 3 motosiklet ambulans bulunduğunu dile getiren yetkililer, bu ambulanslarda görev yapan sağlık personelinin, Ankara'dan gelen usta eğitimciler tarafından 4 gün süreyle ileri sürüş teknikleri eğitimine tabi tutularak, can güvenliğine dikkat ederek en kısa süre içinde görev yerine ulaşma becerilerini geliştirdiğini kaydetti.