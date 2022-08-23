Can Vitali Hakko ve ailesi düğün sonrası Koronavirüs hastalığına yakalandı

Haber: Süleyman Kurt

Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko, babasının Bolu'daki dağ evinde, 6 yıldır birlikte olduğu ve geçen yıl nişanlandığı Deniz Aktaş ileevlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Bolu'da düzenlenen Western temalı düğün organizasyonunda, çift hem rodeo oyunu oynamış hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmişti. Ancak düğün eğlencesi kötü bitti. Önce damat, ardından annesiBetinaMachler ve babasının eşiRonit Hakko'nun testleri pozitif çıktı.

DÜĞÜNE GÖLGE DÜŞTÜ

200 kişinin davetli olduğu düğünde, Koronavirüs hastalığına organizasyona katılan misafirlerin de yakalandığı iddia edildi.Bettina Machler, oğlu Can Hakko veRonit Hakko'nun aşıları tam olduğu için hastalığı hafif atlattıkları öğrenildi.

Sosyetenin önemli isimlerinden Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş’ın dillere destan düğününe gölge düşüren hastalığın can almaması sevindirse de, herkesin konuştuğu organizasyondan çok hastalığın gündeme oturması çiftler açısından üzücü bir durum oluşturdu.