“Çanakkale bir destandır”

Haber: BMA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her çağda her dönemde bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türk milleti Çanakkale’de ortaya koyduğu iradeyle destan yazmıştır. Bütün imkânsızlık ve yokluk şartlarına rağmen vatan topraklarını korumak için çelik gibi bir iradeyle direnç gösteren Türk milleti, bağımsızlığına olan bağlılığını ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık hikâyesini kanıyla Çanakkale’de yazmıştır. Töresini rehber edinmiş Türk milleti kendisine el açana “Aman” diyene ilişmemiş, kapısına misafir gelene varını yoğunu verip ağırlamış lakin toprağına yan gözle bakanın da bütün yokluk şartlarına rağmen gözünü oymuştur. Türk milleti bağımsızlık karakterinden asla vazgeçmez ve vazgeçmeyecektir. Bu ruh her dönemde her çağda kendini göstermiştir. Çanakkale zaferi Türkün bağımsızlık inadının ete kemiğe bürünmüş, can bulmuş halidir. “

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, MİNNET VE ÖZLEMLE YÂD EDİYORUM”

“Çanakkale Zaferi’nin temelinde güçlü bir iman, büyük bir vatan aşkı ve hürriyet tutkusu vardır” diyerek sözlerine devam eden Örnekbaş ayrıca şunları söyledi: “Bu gün de Türk milleti içinde bulunduğu şartlarda yurduna kastedenlere gerekli cevabı vermektedir. Çanakkale Zaferi havada çarpışan kurşun, Seyit Onbaşı’nın sırtında imanla kaldırdığı mermi, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve Nusret Mayın Gemisi’dir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!’ diyerek Türk askerine seslendiği ölmeye koşan şanlı Türk askerinin canını vererek bu ülkeyi koruduğu mücadelenin adıdır. Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”