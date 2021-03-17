"Çanakkale'deki direniş, bağımsız Türkiye'nin temelini attı"

Haber: Ceylan Beykoz

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. İl Başkanı Kazım Karsu mesajında, “18 Mart 1915'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Birinci Dünya Savaşının kaderini değiştirdi ve ulusal bağımsızlığımız için büyük bir adım attı. Çanakkale'deki büyük direniş, bağımsız Türkiye'nin temelini attı. Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. Korkuya teslim olmayan, hiç kimse karşısında eğilmeyen bu büyük milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir, Çanakkale. Şimdi bu yüksek ruhla bu mücadeleye baktığımızda birlik ve beraberlik içerisindeki Büyük Türk milletini görüyoruz” dedi.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

“Çanakkale’de hiçbir ayrılık gayrılık yoktur” diyen Karsu mesajında ayrıca, “Bu topraklarda kefensiz yatanlar, dedelerimizdir. Çocuklarına, torunlarına daha güzel bir Türkiye bırakmak için hep beraber bir ideal uğruna ölüme gittiler. Biz onların mirasçıları olarak daha güzel bir Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımak zorundayız. Bize bırakılan miras, bize verilen görev budur. Ve bu görevi yerine getirmek her birimizin namus borcudur! Çanakkale’de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün erlerimiz, bütün kahramanlarımız canlarını siper ettiler. Onları sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla bir kez daha anıyorum. Tüm şehit yakınlarına da şükranlarımı sunuyor, milletim adına kalplerine nakşedilmiş acılarını paylaşıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ey Büyük ATATÜRK! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerine yer verdi.