“Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir ruhun mirasçılarıyız”

Haber: BMA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın ve Basri Gökdemir mesajlarında şu ifadelere yer verdiler: "Bundan 104 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle 104 yıl önce dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi, kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destan olup bu destanın her safhasında insanlık onuru vardır. Bugün dünyada az sayıdaki ordunun elde edebileceği büyük bir başarıyı kazanan askerlerimiz, Çanakkale’ye savaşmak için değil adeta ölmek için gitmiştir. Çanakkale; askerine ‘taarruzu değil, ölmeyi’ emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”