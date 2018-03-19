Haber: BMA

İlimiz eğitim alanında öncü kurumlarından İmza Koleji 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü sebebiyle bir tören gerçekleştirdiler. Okul Müdürleri Senai Hancı, Cahit Yılmaz ve Kurucu Eşref Tarsuslu’nun açılış konuşmasıyla başlayan tören,öğrencilerin hazırladıkları video gösterileri, enstrümantal müzikler eşliğinde seslendirdikleri Çanakkale türküleri, okunan birbirinden duygulu şiirlerle devam etti. Töreni izleyen herkes güzel türkülerle duygu dolu anlar yaşadılar. Öğrencilerin savaşın fotoğraflarıyla hazırladıkları sergi büyük ilgi görürken ziyaretçilerden beğeni aldı.