Çanakkale ruhuna yakışır tören

Haber: BMA

İlimizin eğitim alanında önemli kurumlarından biri olan Bolu Özel İmza Okulları 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü sebebiyle anlamlı bir tören gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen törene öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Lisesi ve Orta Okul Müdürü Gizem Oğur “Bundan tam 104 yıl önce atalarımız kendimizi, öz benliğimizi, kim olduğumuzu asla unutmayalım diye bir işaret bıraktılar Çanakkale’ye. Biliyorlardı ki kendi insanımızın zenginliği, tarihteki duruşu yeter bizi biz yapmaya. Çünkü bizim geleceğimizi aydınlatan insandır. Çanakkale aydınlanmanın öyküsü insanlığın, insan olmanın öyküsüdür. Çanakkale hala daha dünyanın en kahraman birliği unvanına sahip olan 57. Alay’ın öyküsüdür. Çanakkale yaralı haliyle evine gönderilirken ne zaman geri geleyim diye soran askerin, evlat yaran kabuk bağlar bağlamaz gel diyen komutanın öyküsüdür. Çanakkale Mehmetçiktir. Çanakkale, elinde çok az morfin bulunan doktorun ölecek kadar ağır yaralı oğlunu başka askerleri kurtarmak uğruna acılar içinde ölüme uğurlamasının öyküsüdür. Çanakkale baba oğuldur. Çanakkale ağlama ana ben sağım arkadaşlarım paramparça ağlama diyen evladın, utanmadın mı bu kadarcık yara ile Çanakkale’den eve dönmeye ben seni şehit olasın diye yetiştirdim diyen koca yürekli anaların öyküsüdür. Çanakkale’yi Çanakkale yapan gelenler değil, Çanakkale’ye gelenleri karşılayan asil ruhtur” ifadelerini kullandı.

Tören, oratoryo eşliğinde seslendirdikleri Çanakkale türküleri, okunan birbirinden duygulu şiirlerle devam etti. Törende öğrenciler tarafından profesyonel bir şekilde canlandırılan Çanakkale öyküleri salondaki herkese duygu dolu anlar yaşattı. Çanakkale ruhunun dolu dolu hissedildi tören izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.