Emekli Eski Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yılı Türk Milletine kutlu olsun. Emperyalist devletlere karşı yek vücut olan Türk milleti; Çanakkale Savaşlarında öz benliğini bulan Mustafa Kemal'in önderliğinde amansız bir mücadele vererek Çanakkale'de destan yazdı. Bütün zorluklara rağmen, bir milletin kaderini değiştiren Mustafa Kemal'in bir yıldız⭐gibi çıkışı Çanakkale Savaşları ile başlar. Mustafa Kemal öz benliğini kendinde bu savaşlardaki ruh da buldu. Bu öz benlik ve kişilik bütünlüğünde, irade, mantıklı karar verme ve kararlarında tutarlılık bu kararları azimle uygulama, kendine güven, büyük bir seziş yeteneği, gerektiğinde sorumluluktan kaçmamak ve engin bir yurt sevgisi vardır. O, bunları Çanakkale Savaşları'nda denedi, kendinde olduklarına inandı ve onları yoğurdu, pişirdi, olgunlaştırdı, uyguladı. Bu deneme çok zorluklar altında yaşandı ve çok kanlı oldu. Savaştan nefret etti, insancıl kaldı ve sürekli barışı önerdi.”

" YURTTA BARIŞ, CİHAN DA BARIŞ."

“Tarih; yaşadığı zamanı mutlak, aktüel değer yargılarını değişmez veya değişimi her zaman ilerleme sayanlara oynadığı oyunları anlatır. Günlük planların ve gelecek projeksiyonlarının kendisini hesaba katmadan yapılmasına izin vermez. Barındırdığı, taşıdığı ve sunduğu bilgiyi almayanları, yaymayanları ve korumayanları, genleşen gelecek içinde yalnız, tanımsız ve ifadesiz bırakır. İşte Çanakkale Savaşı konusu, iyi- kötü bir fikir sahibi olmayı kaldırmayacak kadar önemli. Neden? Çünkü bugün, Türkiye'de yaşayan her insan, kendi veya ülkesinin durumundan memnun olsun veya olmasın her hangi bir durum içinde olmaklığını, yani varlık sebebini, 1915 yılındaki bu büyük savunma savaşına borçludur.”

“Sonuç olarak; kendi tarihlerine sahip çıkan milletler, yenilseler de yok edilemezler. Kazananlarsa, eğer kendilerini kaybetmezlerse, kendilerini kaybedecek duruma gelebilir. Bugün Çanakkale Savaşları'dan çıkarılacak ders bu olmalıdır. Bu düşünceler ışığında vatanımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden başta dahi lider, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz”