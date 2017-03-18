HABER: Kasım ŞAHİN

18 Mart Çanakkale şehitlerimiz bu yıl düzenlenen ve ilk defa gerçekleştirilen bir organizasyonla sabah namazında anıldılar. Sabah namazı ve organizasyona Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Mütfüsü Orhan Genç ile çok sayıda Bolulu cemaat katıldı.

Cemaate hitap eden İl Müftüsü Orhan Genç, Çanakkale şehitlerini alarak şunları söyledi."Allah yolunda ölenlere sakın ölüler demeyin. Onlar diridir ama siz anlayamazsınız ifadeleriyle şehitlerin ölmediklerini ifade etmektedir. sakın zannetmeyin ki Allah yolunda öldürülenler ölüdür. Hayır onlar diridir. Canab-ı Hak tarafından onlar lütuflandırılıyor. Canab-ı Hak, Allah yolunda öldürülenlerin diri olduğunu, onların ölü olarak tehid edilmesini istememektedir. Makam olarak en yüce makam verilmiştir. Kıyamet gününde üç kişinin şefahati kabul olacaktır. Birincisi peygamverler, ikincisi alimler, üçüncüsü ise şehitlerdir. Allah işte onlara böyle bir mertebe vermektedir"