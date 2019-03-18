Çanakkale şehitleri unutulmadı, unutulmayacak

Haber: Kasım ŞAHİN

104 yılı önce bugün Çanakkale'de bir destan yazıldı. Gelibolu yarım adasında Osmanlı Devleti, itilaf güçlerine Çanakkale Boğazı'ndan geçit vermedi. Gerek kara gerek deniz savaşlarında iki tarafta ağır kayıplar vermiştir. Kurşunların birbirlerine çarpmasına yol açacak kadar yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, "Size ölmeyi emrediyorum." Sözünü bu savaşta söylemiştir.

Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.

Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 12:22