Çanakkale şehitlerimizin ruhu şad olsun

18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde bu topraklar için toprağa düşmüş 250 binden fazla şehidimizi saygıyla anıyoruz. Çanakkale’de en çok şehit veren illerden olan Bolu bakın o savaşta kaç şehit verdi.

Çanakkale şehitlerimizin ruhu şad olsun

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i...

Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makber'i kimler kazsın?

"Gömelim gel seni tarihe"desem, sığmazsın...

Vatan toprağını yücelten, aralarında subayların, çavuşların, onbaşıların ve erlerin bulunduğu şehitlerimizi, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl dönümünde, gururla, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından savaşmak için Çanakkale’ye giden binlerce vatan evladı vardı. O dönem vilayet olan 65 ilden Çanakkale’de en çok şehit veren illerden birisi olan Bolu 1400’ün üzerinde şehit verdi. Çanakkale Boğaz harbinde Bolu 1405, Kütahya 1487, İstanbul 1648, İzmir 1720,Aydın 1746, Manisa 2174, Denizli 2195, Kastamonu 2425, Konya 2683, Balıkesir 2779 ve Bursa 3737şehitle en çok şehit veren iller oldu. Çanakkale'de şehit düşen Bolulu 1405 şehidimizin kayıtlara geçtiği şekliyle isimleri şöyle;

HACI ABDULLAH

HALİL ABDULLAH

HALİL ABDULLAH

MEHMET ABDULLAH

SÜLEYMAN ABDULLAH

MEHMET ABDULLAH

MEHMET ABDULLAH

KULAKSIZ AHMET AHMET

MUVAZZAF ALİ AHMET

HÜSEYİN AHMET

YÖRÜK OĞULLARI İSMAİL AHMET

LATİF AHMET

MUSTAFA AHMET

MUSTAFA AHMET

ÖMER AHMET

KARA ABDÜSSELAM OĞULLARI SELİM AHMET

MİKDAD OĞULLARI MİKDAT ALİ

AHMET ALİ

AHMET ALİ

AHMET ALİ

ALİ ALİ

YAHYA OĞULLARI ALİ ALİ

HÜSEYİN ALİ

HÜSEYİN ALİ

HÜSEYİN ALİ

ÇİTLİ OĞULLARINDAN İBRAHİM ALİ

MEHMET ALİ

ARNAVUT OĞULLARINDAN MEHMET ALİ

MUSTAFA OĞULLARINDAN MUSTAFA ALİ

 SALİH ALİ

 DURMUŞ ALİ OSMAN

 MEHMET ALİ TAHSİN

AYVAZ OĞULLARI ALİ ARİF

 MEHMET ARİF

 AHMET BAYRAM

 HASAN BAYRAM

 HASAN BAYRAM

 ALİ BEKİR

RECEP OĞULLARINDAN İZZET BEKİR

 NAZIM DAVUT

 ARİF DURMUŞ

 HÜSEYİN DURMUŞ

MOLLA OSMAN OĞULLARINDAN HÜSEYİN DURMUŞ

 MUSTAFA DURMUŞ

 SEYİT AHMET DURMUŞ

 ALİ EMİN

TAVUKÇU OĞULLARINDAN ALİ EMİN

ALİM EMİN

KİRKOR EMİN

 MEHMET EMİN

 SAİT EMİN

 VELİ EMİN

 SÜLEYMAN HACI MEHMET

 SALİH HAKKI

 MEHMET HALİL

 MEHMET HALİL

HEKİM OĞULLARINDAN MEHMET EMİN HALİL

 AHMET HASAN

KADRİ OĞULLARINDAN ABDÜLKERİM HASAN

 DURMUŞ HASAN

 HÜSEYİN HASAN

HACI İBRAHİM OĞULLARINDAN İBRAHİM HASAN

KARAOĞLAN OĞULLARI İSMAİL HASAN

 MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

 MUSTAFA HASAN

 DURMUŞ HASAN

 HÜSEYİN HASAN

PAŞA BEY OĞULLARI SAMİ HASAN TAHSİN

 AHMET HAŞİM

VELİ OĞULLARINDAN ABDULLAH HAYRULLAH

 AHMET HÜSEYİN

 ALİ HÜSEYİN

 ARİF HÜSEYİN

 EYÜP HÜSEYİN

 HASAN HÜSEYİN

KABA SAKAL OĞULLARI HÜSEYİN HÜSEYİN

ŞEYH OĞULLARINDAN MEHMET HÜSEYİN

 MEHMET HÜSEYİN

 MEHMET HÜSEYİN

 OSMAN HÜSEYİN

 SÜLEYMAN HÜSEYİN

 HÜSEYİN HÜSNÜ

 SÜLEYMAN HÜSNÜ

 ABDULLAH İBRAHİM

KOCA OĞULLARI ABDULLAH İBRAHİM

GÖK VELİ OĞULLARI HÜSEYİN İBRAHİM

 MEHMET İBRAHİM

 MEHMET İBRAHİM

 MUHSİN İBRAHİM

 OSMAN İBRAHİM

 OSMAN İBRAHİM

 ŞAKİR İBRAHİM

 İSMAİL İSMAİL

 AHMET İSMAİL

 AKİF İSMAİL

 ARİF İSMAİL

 AŞIR İSMAİL

DELİ OĞULLARINDAN BAYRAM İSMAİL

 HÜSEYİN İSMAİL

GÜLEMEZ OĞULLARI İBRAHİM İSMAİL

HÜSEYİN OĞULLARINDAN SATILMIŞ İSMAİL

 YUSUF İSMAİL

 İSMAİL İSMAİL HAKKI

 HÜSEYİN İSMAİL HAKKI EFENDİ

 AHMET İZZET

 AHMET İZZET

 İBRAHİM İZZET

 MEHMET İZZET

 MUSTAFA KADRİ

 HALİL KAMİL

HANAŞ OĞULLARI İBRAHİM KAMİL

 MEHMET KAMİL

KENDİR OĞULLARI ALİ MEHMET

 ALİ MEHMET

 SAİT MEHMET

 HALİL MEHMET

 İSMAİL MEHMET

BEKİR OĞULLARINDAN AHMET MEHMET

KANDİZ AHMET MEHMET

 ALİ MEHMET

 BAYRAM MEHMET

 DAVUT MEHMET

 DURMUŞ MEHMET

KENDİGELEN  OĞULLARINDAN HASAN MEHMET

 HASAN MEHMET

 HASAN MEHMET

 HASAN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

İMAM OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET

 İSMAİL MEHMET

HACI MEHMET MEHMET

 MEHMET MEHMET

 MEHMET ALİ MEHMET

SALİHPAŞA OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

DELİ MEHMET OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET

KALYONCU OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET

HASAN OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET

SALİH PAŞA MUSTAFA MEHMET

 SEYİT ŞERİF MEHMET

OSMAN OĞULLARI KADİR MEHMET

HARACI OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET ALİ

DAVUT OĞULLARI MEHMET ALİ MEHMET ALİ

KARA ABDÜSSELAM OĞULLARI SELİM MEHMET ALİ

 SÜLEYMAN MEHMET ALİ

 İBRAHİM MEHMET EFENDİ

 HASAN MEHMET EFENDİ

 AHMET MEHMET NACİ

 İBRAHİM MEHMET NİYAZİ EFENDİ

 ALİ MESUT

 ABDULLAH MEVLÜT

TATAR MUSTAFA MUHARREM

 İBRAHİM MUSTAFA

 ABDULLAH MUSTAFA

 DURMUŞ MUSTAFA

 HALİT MUSTAFA

 HÜSEYİN MUSTAFA

CERAN OĞULLARI HÜSEYİN MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MUSTAFA MUSTAFA

 SALİH MUSTAFA

 SÜLEYMAN MUSTAFA

 EMRULLAH NAZMİ

EFENDİ OĞULLARI DURMUŞ NURİ

 MUSTAFA NURİ

AHMET KETHÜDA OĞULLARINDA SÜLEYMAN NURİ

 AHMET OSMAN

 AHMET OSMAN

YAMAKHASAN OĞULLARI ALİ OSMAN OSMAN

 İSMAİL OSMAN

 MEHMET OSMAN

 MEHMET OSMAN

 MUSTAFA OSMAN

 MUSTAFA OSMAN

 MEHMET RAŞİT

 HALİL RECEP

İSA OĞULLARINDAN HÜSEYİN RECEP

 MEHMET RECEP

 ÖMER RECEP

 ALİ RIZA

 MEHMET RIZA

 MEHMET SADIK AĞA

 MEHMET SADIK EFENDİ

 MEHMET BEY SAİT

 AHMET SALİH

ÇAKIR OĞLU RIZA SALİH

MUSLU SALİH SALİH

 DURMUŞ SERVET

DAVUD SALİH OĞULLARI HÜSEYİN SEYİD ALİ

 HASAN SEYİT ALİ

 MEHMET SÜLEYMAN

 OSMAN SÜLEYMAN

 AHMET ŞABAN

 ALİ ŞAKİR

 AHMET ŞÜKRÜ

GAFFAR OĞULLARINDAN İSMAİL ŞÜKRÜ

 İSMAİL TAHİR

 MUSTAFA TAHİR

 HALİL TEVFİK

KÜPELİ OĞULLARINDAN MEHMET YAHYA

KARAYUSUF OĞULLARI TAHİR YAKUP

 ALİ ABDULKADİR

 ALİ ABDULKADİR

HACI AHMET OĞULLARI HÜSEYİN ABDULLAH

 ARİF ABDURRAHMAN

 HASAN AHMET

AİŞE RUŞEN AHMET

PAŞALI OĞULLARI ALİ ALİ

 MOLLA MUSTAFA ALİ

 OSMAN ALİ

 MEHMET DURSUN

 MEHMET EMİN

MISIRLI OĞULLARI AHMET EŞREF

CEBECİ OĞULLARI İSMAİL FAHRETTİN

 MEHMET HALİL

 KAMİL HASAN

 MUSTAFA HAYRİ MUSTAFA

HAROS OĞULLARINDAN MEHMET ALİ HÜSEYİN

 HASAN İBRAHİM

 ABDULLAH İSMAİL

LOKMACI OĞULLARINDAN MEHMET İSMAİL

 TAHİR İSMAİL

MUSTAFA REİS OĞULLARI AHMET KAZIM

OSMAN OĞULLARINDAN KADİR MEHMET

 MEHMET MEHMET

 OSMAN MEHMET

 SÜLEYMAN MEHMET

BERBER OĞULLARI YUSUF MEHMET ALİ

KÜÇÜK ÖMER OĞULLARI HASAN ÇAVUŞ OSMAN

DEĞİRMENCİ OĞULLARI MEHMET OSMAN

ALİ FUAT OĞULLARI MEHMET EMİN OSMAN

 HASAN RAŞİT

 MEHMET RIZA

AYŞE OĞULLARI HALİT SADIK

 KAMİL SAİT

 SALİH FEYZULLAH

KELEŞ OĞULLARI HALİL HAMZA

 OSMAN HASAN

 HÜSEYİN HÜSEYİN

 ABDULLAH MUSTAFA

KELEŞ OĞULLARI HÜSEYİN OSMAN

 İBRAHİM SADIK

 ABDULLAH SÜLEYMAN

 HASAN ŞABAN

 YAKUP VEYSEL

 MAHMUT ABDURRAHMAN

MEZARCI OĞULLARI ABDULLAH AHMET

 AHMET HÜSEYİN

EMİNUSTA OĞULLARI ALİ HÜSEYİN

ÇİÇEK OĞULLARI MUSTAFA MAHMUT

 OSMAN MEHMET

 İSMAİL MUSTAFA

KISABACAK OĞULLARI OSMAN MUSTAFA

DELİ OSMAN BEKİR AHMET

 İBRAHİM AHMET

GÖÇÜK OĞULLARINDAN İBRAHİM AHMET

SAKALLI OĞULLARINDAN HÜSEYİN AKİF

 HÜSEYİN AKİF

 HÜSEYİN AZİZ

TURPÇU HASAN BAYRAM

DERVİŞ UŞAKLARINDAN İSMAİL DURMUŞ

 DURMUŞ ETHEM

 HALİL EYÜP

 MEHMET HALİL

 KÖRÜK HALİT

 İBRAHİM HASAN

 HASAN HÜSEYİN

 HASAN HÜSEYİN

 OSMAN HÜSEYİN

 MEHMET İBRAHİM

 MEHMET İBRAHİM

KÜREK OĞULLARI MEHMET İBRAHİM

 OSMAN İBRAHİM

MUSTAFAEFENDİ İBRAHİM İSMAİL

KÜÇÜK OĞLU İBRAHİM KADİR

KARADURMUŞ OĞULLARINDAN MEHMET KAMİL

 ABDULLAH MEHMET

MISDIKOGULLARI HALİL MEHMET

BASDIK OĞULLARI HALİL MEHMET

KEMAL HÜSEYİN MEHMET

BASDIK OĞULLARINDAN HALİL MEHMET

CEMAL OĞULLARINDAN HÜSEYİN MEHMET

BASMACI OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

BAYRAM OĞULLARI SÜLEYMAN NİYAZİ

 İSMAİL NURİ

 TEVFİK NURİ

 ETHEM ÖMER

 AHMET RASİM

AHMET BEŞE OĞULLARI YUSUF RAŞİT

 HÜSEYİN SADETTİN

BEŞİR OĞULLARI HÜSEYİN HASAN SAİT

ÇAVUŞ OĞULLARI ALİ YUNUS

ÇORAŞ OĞULLARI ALİ YUNUS

 ALİ YUSUF

 OSMAN ABDULKADİR

 OSMAN ABDULLAH

 AHMET ABDULLAH

 HACI MUSTAFA ABDULLAH

 İSMAİL ABDULLAH

 MUSTAFA ABDULLAH

 OSMAN ADEM

FESAT OĞULLARI ADEM AHMET

 AHMET AHMET

BAĞDATLI OĞULLARI AHMET AHMET

 AZİZ AHMET

 FEYZİ AHMET

AYVAZ OĞULLARI HALİL AHMET

KAŞİF AHMET

 MAZLUM AHMET

 MEHMET AHMET

 MEHMET AHMET

 MEHMET AHMET

 MEHMET AHMET

 MEHMET ALİ AHMET

 MUSTAFA AHMET

AHMET OĞULLARI MUSTAFA AHMET

 NURİ AHMET

 NURİ AHMET

KOCA İBRAHİM OĞULLARI OSMAN AHMET

KARABEKİR OĞULLARI ÖMER AHMET

 SALİH AHMET

 ŞERİF AHMET

HIRŞAN BEKİR AHMET ADNAN EFENDİ

 İSHAK AHMET EYÜP

HALİL OĞULLARI HACI İSHAK AHMET ŞEMSETTİN

ADEM ALİ

 AHMET ALİ

 ALİ ALİ

 ARİF SÜLEYMAN ALİ

TÜNEK OĞULLARI DURMUŞ ALİ

SİVAZ OĞULLARI HALİL ALİ

BEKCİ OĞULLARI HÜSEYİN ALİ

HACIOSMAN OĞULLARINDAN İSMAİL ALİ

ORUÇ OĞULLARI İSMAİL ALİ

 MEHMET ALİ

 MEHMET ALİ

KADI OĞULLARI MEHMET ALİ

 MUSTAFA ALİ

 OSMAN ALİ

 SÜLEYMAN ALİ

HAMZA OĞULLARI MEHMET ALİ

BAKİ OĞULLARI NAZİF ALİ MEHMET

 MUSTAFA ALİ OSMAN

 OSMAN ARİF

HAMİL OĞULLARINDAN HAMİS AŞIR

HAMİSAŞİR

 HACI YATA AZİZ

KOÇ OĞULLARI BATTAL AZİZ

 MUSTAFA BARIK

 İSMAİL BASİT

SAFER ALİ BEKİR

 ÇERKEZ AHMET BEKİR

 MUSTAFA BEKİR

 OSMAN BEKİR

 EMİN DAVUT

 PİŞMAN DAVUT

 RÜSTEM DAVUT

SORBUH OĞULLARI SÜLEYMAN DAVUT

TAZGUR DAVUT

 MUSTAFA DURMUŞ

 İSMAİL DURSUN

TOPALHASAN OĞULLARI ALİ EMİN

BEKAR OĞLU OSMAN EMİN

 ÖMER EMİN

 TOPAL ALİ EMİN

 HASAN EMRULLAH

İSHAK OĞLU YUSUF ESAT

 AHMET EŞREF

MISIRLI OĞULLARI AHMET EŞREF

 MUSTAFA EYÜP

 HACI YUSUF HACI BEY

 HASAN HACI MED

YANAMUK HACI MEHMET

 HACI YUSUF HACI VELİ

KURUALİ OĞULLARI HACI MEHMET HAFIZ AHMET

ABDULLAH OĞLU ABDULLAH HAFIZ ÖMER

ADEM HALİL

 HALİL HALİL

 MUSTAFA HALİL

 MUSTAFA HALİL

 MUSTAFA HALİL

ADEM HAMİT

TOLBAR HAMİT

MAHİR OĞULLARI MAHİR HARUN

 SAPSIZ HARUN

 HASAN HASAN

 HÜSEYİN HASAN

KAYADALI OĞULLARI HÜSEYİN HASAN

 İBRAHİM HASAN

 MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

AK MEHMET MEHMET HASAN

ŞUBAT OĞULLARI MEHMET HASAN

 MUSTAFA HASAN

 ÖMER HASAN

PAŞALI RECEP HASAN

ZAVERİK HAŞİM

SÜRMECİ OĞULLARINDAN VELİ HAYDAR

 ARNAVUT HURŞİT

 YAKUP HURŞİT

EMİR OĞULLARINDAN AHMET HÜSEYİN

RUHAN OĞULLARI HAMZA HÜSEYİN

 İLYAS HÜSEYİN

 MEHMET HÜSEYİN

 MEHMET HÜSEYİN

 MUSTAFA HÜSEYİN

AZİZ YUNUS HÜSEYİN

ABBAS ŞEYH OĞULLARINDAN HÜSEYİN HÜSNÜ

HOROZ ALİ CAN İBRAHİM

 BAYRAM İBRAHİM

KADI OĞULLARINDAN HASAN İBRAHİM

KURUALİ OĞULLARI HASAN İBRAHİM

BENLİ OĞULLARI İZZET İBRAHİM

BAL OĞULLARI MEHMET İBRAHİM

 MEHMET İBRAHİM

NALBANT OĞULLARINDAN MEHMET İBRAHİM

 AHMET İLYAS

 İSMAİL İSA

ALİ EFENDİ OĞULLARI İSMAİL İSA

SUFAR ABDULLAH İSHAK

 ALİ İSHAK

 İSMAİL İSHAK

HALİL ALİ İSMAİL

 HÜSEYİN İSMAİL

 MAHMUT İSMAİL

 MUSTAFA İSMAİL

 RECEP İSMAİL

 SADIK İSMAİL

 HASAN İSMAİL HAKKI

ALİ OĞULLARI HASAN İSMAİL HAKKI

 MUSTAFA İZZET

BABARUSEN OĞULLARI - KAMİL

 İBRAHİM KAMİL

 MUSTAFA KAMİL

 TAHİR KAMİL

 - KEMAL VEHBİ EFENDİ

SOĞUK OĞULLARI EZMAF MAHMUT

 HASAN MAHMUT

ALİ ZON OĞULLARI HÜSEYİN MAHMUT

 MUSTAFA MAHMUT

 DEDE MEHDİ

 ALİ MEHMET

 MEHMET MEHMET

 ALİ MEHMET

 ALİ MEHMET

 HACI ALİ MEHMET

 HALİL MEHMET

 HASAN MEHMET

 HASAN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

MUHZIR OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET

 İBRAHİM MEHMET

 İSMAİL MEHMET

DAVUT OĞULLARI LAZ MEHMET

 MEHMET MEHMET

TRABZONLU OĞULLARI MEHMET MEHMET

 MEHMET EFENDİ MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

ŞİRİN OĞULLARI MUSTAFA MEHMET

 NURİ MEHMET

 RECEP MEHMET

 SELİM MEHMET

 ŞABAN MEHMET

ŞİŞMAN OĞULLARI ŞABAN MEHMET

 OSMAN MEHMET

 AHMET MEHMET ALİ

 HÜSEYİN MEHMET ALİ

 İSMAİL MESUT

 RECEP MURAT

 HÜSEYİN MUSA

 AHMET MUSA

 AHMET MUSA

 BEY MUSA

 CANPOLAT MUSA

 MUSTAFA MUSA

 MUSTAFA MUSA

 OSMAN MUSA

 MEHMET MUSTAFA

 AHMET MUSTAFA

HACI OĞULLARINDAN AHMET MUSTAFA

ÇERÇİ OĞULLARINDAN AHMET MUSTAFA

 ALİ MUSTAFA

KARAYAKALI OĞULLARI DURMUŞ MUSTAFA

SOFTAH OĞULLARINDAN GÜMÜŞ MUSTAFA

 HALİL MUSTAFA

 İBRAHİM MUSTAFA

 İZZET MUSTAFA

SUFİN OĞULLARI KEMAŞ MUSTAFA

GIBTİ YUSUF OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MUSTAFA MUSTAFA

 MUSTAFA MUSTAFA

YUSUF OĞULLARINDAN YUSUF MUSTAFA

 CANPOLAT MÜNİR

 HACI İSHAK NECİP

 HÜSEYİN OSMAN

 HÜSEYİN OSMAN

 HÜSEYİN OSMAN

 HÜSEYİN OSMAN

DURSUN OĞULLARI HÜSEYİN OSMAN

 İDRİS OSMAN

 MEHMET OSMAN

 MUSTAFA OSMAN

 MUSTAFA OSMAN

 RECEP OSMAN

DÜŞÜK OĞLU - ÖMER

 DAVUT ÖMER

DELİÖMER OĞULLARINDAN HASAN ÖMER

MALACI İBRAHİM ÖMER

 KOCA HÜSEYİN ÖMER

 MEHMET ÖMER

MOLLA YAHYA OĞULLARINDAN MUSTAFA ÖMER

 YUSUF ÖMER

 CANİK ÖMER

 ABDULLAH ÖMER EFENDİ

 HACI HÜSEYİN RASİH

 MEHMET RECEP

KOCA BAŞ OĞULLARINDAN MEHMET RECEP

 MEHMET RECEP

BEKİR YAKUP RECEP

 BEKİR RECEP YAKUP

 BESİM SAİT

İSHAK OĞULLARI İSHAK SAİT

 İSMAİL SAİT

NABRUK SAİT

TAYRAN SAİT

 AHMET SALİH

 DAVUT SALİH

 İBRAHİM SALİH

MEVLÜT SALİH

HACI YAKUP OĞULLARINDAN YAKUP SALİH

MEZARCI OĞULLARINDAN ALİ SÜLEYMAN

UZUN OĞULLARI HÜSEYİN SÜLEYMAN

ŞURUH OĞULLARI SALİH SÜLEYMAN

EĞLENCE OĞULLARI ALİ ŞAKİR

 İBRAHİM ŞAKİR

 MAHMUT ŞAKİR

 ABDÜLKERİM ŞUAYİP

 CİHANGİR ŞUAYİP

 AHMET ŞÜKRÜ

 HACI AŞIR TAHİR

KORDUÇ OĞULLARINDAN HASAN TAHİR

 MAHMUT TAHİR

 İSA TEVFİK

 SABRİ EFENDİ TEVFİK EFENDİ

 İSMAİL VEYSEL

 MEHMET YAHYA

 HACI MUSA YAKUP

 HALİL YAKUP

DÜDÜKÇÜ OĞULLARI İSMAİL YAKUP

 MEHMET YAKUP

 MUSTAFA YUNUS

 AHMET YUNUS

 HASAN YUSUF

 HASAN YUSUF

 HASAN YUSUF

 KÜÇÜK YUSUF

BULAKÇI MUSTAFA YUSUF

 YAKUP YUSUF

 ABDULLAH ZEBUR

 CANPOLAT ZEKERİYA

 HACI MUSTAFA ZEKERİYA

HACAMAT ZİLHİCCE

 ABDULLAH ZİVER

KARA HALİL OĞULLARI MUSTAFA ABDULKADİR

KAPICI OĞULLARI ABDURRAHMAN ABDULLAH

 ALİ ABDULLAH

 ALİ ABDULLAH

NEBİ OĞULLARI ALİ ABDULLAH

 İBRAHİM ABDULLAH

KEMAL OĞULLARINDAN AKİF ABDULLAH

ANADOST OĞULLARINDAN AHMET ABDURRAHMAN

 ALİ ABDURRAHMAN

 HÜSEYİN ABDURRAHMAN

 MAHMUT ABDURRAHMAN

 TAHİR ABDURRAHMAN

 TAHİR ABDURRAHMAN

 YAKUP AHMET

 ABDULLAH AHMET

MOLLA AHMET OĞULLARI ALİ AHMET

 ARİF AHMET

BAKİ OĞULLARI EMİN AHMET

ÇOLAK OĞULLARI HASAN AHMET

HASAN PAŞA OĞULLARI HASAN AHMET

 HASAN AHMET

 HASAN AHMET

 HASAN AHMET

 HASAN AHMET

 İBRAHİM AHMET

 İZZET AHMET

 İZZET AHMET

HASANBEY OĞULLARINDAN MEHMET AHMET

HACI MEHMET OĞULLARI MEHMET AHMET

 MUSTAFA AHMET

 MUSTAFA AHMET

 MUSTAFA AHMET

 MUSTAFA AHMET

 SAİT AHMET

 YAKUP AHMET

HACI KANBUR OĞULLARI ZAHİR AHMET

HACIKAYNUR OĞULLARI TAHİR AHMET

 HÜSEYİN ALİ

 HÜSEYİN ALİ

 AHMET ALİ

 AHMET ALİ

 DURMUŞ ALİ

 FERHAT AĞA ALİ

 HASAN ALİ

 HASAN ALİ

 HASAN ALİ

 HÜSEYİN ALİ

KÖTMEN OĞULLARINDAN MEHMET ALİ

BALABAN OĞULLARI MEHMET ALİ

SARI OĞULLARI NURETTİN ALİ

SARI OĞULLARI NURİ ALİ

 HASAN ALİ

 AK ALİ ALİ AHMET

OSMAN FAKI OĞULLARI ABDULLAH ALİ OSMAN

 RASİM ARİF

 HASAN BAYRAM

 MUSTAFA BEKİR

 İBRAHİM CEMAL

 AHMET DURMUŞ

HACI AYVAZ OĞULLARI HALİL DURMUŞ

KURUÖMER HALİT DURMUŞ

 HÜSEYİN DURMUŞ

 İBRAHİM DURMUŞ

 İSMAİL DURMUŞ

 MEHMET DURMUŞ

ÇORAB OĞULLARI MUSTAFA DURMUŞ

 SALİH DURMUŞ

KOBAŞ OĞULLARI SEYYİT AHMET DURMUŞ

UZUNHINIS OĞULLARINDAN HASAN DURMUŞ ALİ

 İBRAHİM DURMUŞ ALİ

 HASAN EMİN

 YUNUS EMİN

BAPUT OĞULLARINDAN YUSUF EMİN

BIYIKLI OĞULLARINDAN İSMAİL EMİN

 GAZAN EMRULLAH

İMAM OĞULLARI HASAN EŞREF

KAÇ MUSTAFA OĞULLARI HALİL İBRAHİM ETHEM

 HÜSEYİN ETHEM

 MEHMET ETHEM

KOCAMUSTAFA OĞULLARI HALİL İBRAHİM ETHEM

 MEHMET EYÜP

KÖLE OĞULLARI MEHMET ALİ EYÜP

 MEHMET FAHRETTİN

MOLLAMEHMET OĞULLARINDAN MEHMET FAHRİ

 AHMET GAZİ

 MEHMET HAFIZ

 HASAN HAKKI

 MEHMET HAKKI

 MEHMET HAKKI

 - HALİL

 HÜSEYİN HALİL

ÇORUKOĞLU İBRAHİM ETHEM HALİL

GEVHERCİ OĞULLARI DURMUŞ ALİ HALİL İBRAHİM

 İBRAHİM HALİL İBRAHİM

 İSMAİL HALİT

YUSUF OĞULLARI HASAN HAMZA

BAYRAKTAR OĞULLARI OSMAN HASAN

 ABİDİN HASAN

 AHMET HASAN

 ALİ HASAN

 ALİ HASAN

BEYAZIT OĞULLARINDAN ALİ HASAN

 ALİ HASAN

BALAŞ OĞULLARINDAN ARİF HASAN

ALMAN OĞULLARINDAN ARİF HASAN

HIRLAK ALİ HASAN

KARA VELİ OĞULLARI İBRAHİM HASAN

 İSMAİL HASAN

 MAHMUT HASAN

 MAHMUT HASAN

AHMETPAŞA OĞULLARINDAN MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

 MEHMET HASAN

AHMET PAŞA OĞULLARI MEHMET ALİ HASAN

 MUSTAFA HASAN

 OSMAN HASAN

SEYYİT ALİ HASAN

SEYYİT ALİ HASAN

HASAN EFENDİ OĞULLARI SEYYİT ALİ HASAN

MOLLA MEHMET OĞULLARINDAN TAHİR HASAN

 TAHİR HASAN

 TAHİR HASAN

 MEHMET HASAN ÇAVUŞ

 AHMET HASAN HÜSEYİN

HACI KOCUK OĞULLARINDAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN

 SÜLEYMAN HAYDAR

 MUSTAFA HAYRETTİN

HASANZADE İBRAHİM HUDAİ

KÜÇÜK OĞULLARI ARİF HULUSİ

KILIÇATAN OĞULLARI HALİL HÜDAYİ

NEBİ OĞULLARI AHMET HÜSEYİN

SARI ALİ HÜSEYİN

 ARİF HÜSEYİN

 HASAN HÜSEYİN

 HASAN HÜSEYİN

 HASAN HÜSEYİN

NUH OĞULLARI HASAN HÜSEYİN

 HÜSEYİN HÜSEYİN

 HÜSEYİN HÜSEYİN

 İBRAHİM HÜSEYİN

VALİ OĞULLARI İBRAHİM HÜSEYİN

 MAHMUT HÜSEYİN

 MEHMET HÜSEYİN

İZZETTİN OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN

CEPHANECİ OĞULLARINDAN MUSTAFA HÜSEYİN

 MUSTAFA HÜSEYİN

MUSLU OĞULLARI İSMAİL HÜSEYİN

 İBRAHİM HÜSNÜ

İMAM HÜSEYİN İBRAHİM

DELİ HALİL OGULLARI AHMET İBRAHİM

 İBRAHİM İBRAHİM

 MEHMET İBRAHİM

 NAZİF İBRAHİM

KARA TEKE OGULLARI OSMAN İBRAHİM

 OSMAN İBRAHİM

 OSMAN İBRAHİM

 HASAN İLYAS

 HASAN İLYAS

KEL OĞULLARI ABDULLAH İSMAİL

PAZARLI OĞULLARINDAN AHMET İSMAİL

 ALİ İSMAİL

BAYRAM OĞULLARI HÜSEYİN İSMAİL

 İBRAHİM İSMAİL

CİĞERSİZ OĞULLARI İSMAİL İSMAİL

 AHMET İSMAİL

 İSMAİL FAHRİ KADI HASAN

KARAHALİL OĞULLARINDAN MUSTAFA KADİR

 MUSTAFA KADİR

KARSLI OĞULLARINDAN ALİ KAMİL

 ALİ KAMİL

 İZZET KAMİL

 MEHMET KAMİL

KORUCU OĞULLARI MEHMET KAMİL

 ÖMER KAMİL

 AHMET KARABAŞ

DEMİRCİ OĞULLARI HASAN KASIM

DEMİRCİ OĞULLARINDAN HASAN KASIM

 AHMET KAZIM

 MUSTAFA KAZIM EFENDİ

 ALİ ÇAVUŞ KEDİR

HACI BEKİR OĞULLARI MEHMET LÜTFİ

 DURMUŞ MAHİR

 - MEHMET

 ALİ MEHMET

KADI OĞULLARINDAN ALİ MEHMET

YUSUF OĞULLARI ALİ MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 HÜSNÜ MEHMET

 İBRAHİM MEHMET

HACI İBRAHİM MEHMET

ÇAVUŞ İSMAİL OĞULLARI İSMAİL MEHMET

HACIMUSTAFA OĞULLARINDAN MAHMUT MEHMET

 MEHMET MEHMET

 MEHMET MEHMET

MEVLÜT MEHMET

OCAKLI OĞULLARI MUSTAFA MEHMET

SELAMDAR OĞULLARI OSMAN MEHMET

İDRİS OĞULLARI OSMAN MEHMET

MEHMET OĞULLARI ÖMER MEHMET

 RECEP MEHMET

GANİ OĞULLARINDAN SEYYİT ALİ MEHMET

 OSMAN MEHMET ALİ

SABİS MEHMET DURMUŞ

CİĞER OĞULLARI ALİ MUHARREM

 HASAN MUHARREM

 İBRAHİM MUHARREM

AĞZI KARA OĞULLARINDAN İBRAHİM MUHARREM

HACI KOÇAK OĞULLARI ABDULLAH MUSTAFA

ÇAVUŞ OĞULLARI ALİ MUSTAFA

 BAYRAM MUSTAFA

BERDEM OĞULLARINDAN DURMUŞ MUSTAFA

KARACA OĞULLARINDAN MEHMET MUSTAFA

AKKADI OĞULLARINDAN MUHTAR MUSTAFA

 OSMAN MUSTAFA

 OSMAN MUSTAFA

 SEYİT AHMET MUSTAFA

 TAHİR MUSTAFA

İBRAHİM ÇELEBİ OĞULLARI TEVFİK NURİ

 EMİN NURİ

 EMİN NURİ

 HASAN NURİ

İHSAN YAKUP NURİ

İBRAHİM BEY OĞULLARI ALİ OSMAN

 ALİ OSMAN OSMAN

 EMİN OSMAN

 HAKKI OSMAN

 HALİL OSMAN

 HASAN OSMAN

 MUSTAFA OSMAN

 HÜSEYİN ÖMER

 HÜSEYİN ÖMER

 HASAN RAMAZAN

HACI RAMAZAN OĞULLARI HÜSEYİN RAMAZAN

 TAHİR RAMAZAN

İMAM OĞULLARINDAN DURMUŞ RASİM

 ALİ RAŞİT

 HASAN RAŞİT

 AHMET RECEP

 AHMET RECEP

 AHMET RECEP

 HALİL RECEP

TÜRK OĞULLARI RECEP RECEP

 HÜSEYİN RIFAT ÇAVUŞ

 ABDULLAH RIZA

 AHMET RIZA

SEMERCİ HALİL OĞULLARINDA AHMET SADIK

GERÇİ HALİL OĞULLARI AHMET SADIK

ÇÖMEL OĞULLARINDAN MEHMET SADIK

 MEHMET SADIK

 MEHMET SADIK

 HALİL SAİT

KADIHASAN OĞULLARINDAN AHMET SALİH

 HÜSEYİN SALİH

KIR AHMET OĞULLARI MUSTAFA SALİH

AKBIYIK OĞLU ÖMER SALİH

ÇAKIR OĞULLARI RECEP SALİH

 MUSTAFA SALİM

 AHMET SEYDİ

 YAKUP SEYİT ALİ

KÜÇÜK MEHMET OĞULLARI HALİL SEYİT MEHMET

 RÜSTEM SEYİT MEHMET

ŞABAN OĞULLARINDAN AHMET SEYYİT

EYÜP KADI OĞULLARI HALİL SEYYİT

SALİM OĞULLARI AHMET SEYYİT AHMET

KARAGÖZ OĞLU İBRAHİM SEYYİT AHMET

SEYYİT AHMET SEYYİT AHMET

SEYYİT AHMET SEYYİT AHMET

SALİH OĞULLARI SEYYİT AHMET SEYYİT AHMET

 MEHMET SEYYİT MEHMET

 AHMET SEZAİ

 ALİ ŞABAN

 OSMAN ŞAKİR

HACI SALİH BEYZADE BEHÇET ŞEVKET

 RECEP TAHİR

BİNNAZ HALİL TALAT

 İBRAHİM TEVFİK

 HAFIZ VASFİ MEHMET

DELİ VELİ OĞULLARI İSMAİL VELİ

 SEYİT ALİ YAKUP

 ABDURRAHMAN YUNUS

 AHMET YUNUS

 HÜSEYİN YUNUS

YUSUF OĞULLARI İSMAİL YUNUS

 SEYİT ALİ YUNUS

 HASAN YUSUF

KÖR HASAN OĞULLARINDAN MUSTAFA YUSUF

MEHMET OĞULLARI SÜLEYMAN AHMET

 HASAN EMİN

 HASAN HACAMAT

 İBRAHİM HÜSEYİN

BAKLACI OĞULLARI İBRAHİM HÜSEYİN

ŞEVELAK İLYAS

ABDULLAH OĞULLARI ALİ OSMAN İSMAİL

MEHDİ MUSTAFA MEVLÜT

BODUR 0ĞULLARI MEHMET ABDULLAH

İSLAM OĞULLARI MEHMET ALİ ABDULLAH

 ABDULLAH AHMET

HALİL İMAM OĞULLARI İBRAHİM AHMET

 İSMAİL AHMET

 İSMAİL AHMET

NALBANT OĞULLARI İSMAİL AHMET

MEHMET OĞULLARI İSMAİL AHMET

 MEHMET AHMET

ALİBEY OĞULLARINDAN MEHMET AHMET

SOĞAN YEMEZ MEHMET AHMET

KARAMEHMET MEHMET AHMET

KIRMIZI MEHMET AHMET

 MOLLA İSMAİL AHMET

KÜRT OĞULLARI MUSTAFA AHMET

MUHACİR ŞAKİR OĞULLARI ŞAKİR AHMET

 HASAN AHMET RAGIP

ALİ EFENDİ OĞULLARI DURMUŞ ALİ

 EMİN ALİ

 HACI MEHMET ALİ

 HÜSEYİN ALİ

DELİ İBRAHİM OĞULLARI İSMAİL ALİ

 MAHMUT ALİ

 MEHMET ALİ

 MEHMET ALİ

HACI MEHMET OĞULLARI MEHMET ALİ

ALAKÖR0ĞULLARI MEHMET ALİ

 MUSTAFA ALİ

KARA İSMAİL OĞULLARI MUSTAFA ALİ

SAĞIR RAŞİT ALİ

 HASAN BAYRAM

KOCA MEHMET BİLAL

 ALİ DURMUŞ

 HALİL DURMUŞ

KÖSE OĞULLARI HALİL DURMUŞ

KURU OĞULLARI HACI MEHMET EMİN

 İSMAİL EMİN

İRİCEKLİ OĞULLARI İSMAİL EMİN

 FEVZİ ESAT

 MUSTAFA HACI MEHMET

 MUSTAFA HACI MEHMET

TURGUT OĞULLARI MUSTAFA HAFIZ AHMET

ÇIRAK 0ĞULLARI MEHMET HAFIZ HASAN

 ARİF HAKKI

OSMAN BEŞE OĞULLARI MEHMET HAKKI

 HACI AHMET HALİL

 HACI RECEP HALİL İSMAİL

MOLLA HASAN 0ĞULLARI AHMET HASAN

 MUSTAFA HASAN

HACI OĞULLARI MEHMET HAŞİM

ÇAY GÖL OĞULLARINDAN MUSTAFA HAŞİM

ARAP OĞULLARI ARİF HÜSEYİN

 MEHMET HÜSEYİN

BAYRAM ÇAVUŞ OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN

 MEHMET ALİ HÜSEYİN

 MUSTAFA HÜSEYİN

İLYAS 0ĞULLARI MUSTAFA HÜSEYİN

 SALİH HÜSEYİN

 ARAP HÜSEYİN ARİF

 HACI MEHMET HÜSEYİN MUSTAFA

DİKİCİ OĞULLARI MUSA İBRAHİM HALİL

 ARİF İDRİS

AĞACIK HAMDULLAH İHSAN

BURSALI OĞULLARI MEHMET İSMAİL

 HALİL İSMAİL

 HÜSNÜ İSMAİL

 MEHMET İSMAİL

ÇALIK MUSTAFA İSMAİL

 ŞAKİR İSMAİL

HACI İSMAİL AĞA OĞULLARI HACI MEHMET İZZET

 MEHMET İZZET

 HACI GENÇ ALİ KADİR

 AHMET KAMİL

 MAHMUT KAMİL

KARACA 0ĞULLARI EYÜP MAHMUT

GEBİŞ OĞULLARINDAN ABDULLAH MEHMET

HATİP OĞULLARI AHMET MEHMET

AYVAZ OĞULLARI AHMET MEHMET

AHMET BEŞE OĞULLARI AHMET MEHMET

 ALİ MEHMET

 DURMUŞ MEHMET

AKKUM0ĞULLARI DURMUŞ MEHMET

KÜÇÜKMEHMET OĞULLARINDAN HASAN MEHMET

KÜÇÜKMEHMET OĞULLARINDAN HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 İSMAİL MEHMET

KARGA MEHMET MEHMET

 MOLLA MUSTAFA MEHMET

 MUSA MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

ALİ BEY OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

ARABACI OĞULLARI MUSTAFA MEHMET

MÜMİN 0ĞULLARI MUSTAFA ÇAVUŞ MEHMET

ALİ MOLLA OĞULLARI OSMAN MEHMET

ARMUTCU OĞULLARI ÖMER MEHMET

EYÜP OĞULLARI TAHİR EFENDİ MEHMET

 MUSTAFA MEHMET TEVFİK

KELEŞ OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

 AHMET MUSTAFA

MOLLA AHMET MUSTAFA

 ALİ MUSTAFA

KÖSE KADI OĞULLARI ALİ EFENDİ MUSTAFA

 ARİF MUSTAFA

 HÜSEYİN MUSTAFA

AĞMA HAFIZ OĞULLARI HÜSEYİN MUSTAFA

 İSMAİL MUSTAFA

MAHMUT MEHMET MUSTAFA

AŞIR MEHMET MUSTAFA

KAYA OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

YAHYA OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

 MUSTAFA MUSTAFA

 OSMAN MUSTAFA

KARACA 0ĞULLARI OSMAN MUSTAFA

OSMAN OĞULLARI YAKUP MUSTAFA

 YAKUP MUSTAFA

 SÜLEYMAN NECİP

UZUN OĞULLARI SÜLEYMAN NECİP

 İBRAHİM NURİ

 İSMAİL NURİ

ARABCIK OĞULLARI İSMAİL NURİ

AŞKAK OĞULLARI MUSTAFA NURİ

 AHMET OSMAN

OSMANPAŞA OĞULLARI AHMET OSMAN

 ALİ OSMAN

 ALİ OSMAN

 İDRİS OSMAN

 MEHMET OSMAN

 ALİ RAŞİT

SATILMIŞ OĞULLARI MEHMET RAŞİT

 MUSTAFA RECEP

HIRKA OĞULLARI MEHMET SALİH

KARA AHMET OĞULLARI MUSTAFA SÜLEYMAN

SEFER OĞULLARINDAN AHMET ŞAKİR

 MEHMET ŞAKİR

 AHMET ŞAKİR

 DURMUŞ TAHİR

ŞAMLI OĞULLARI ARİF YUSUF

ALİ KAVAS OĞULLARI İBRAHİM ALİ

 İSMAİL EYÜP

KADI OĞULLARI SELİM HALİL

HACI SÜLEYMAN OĞULLARI MEHMET HALİL İBRAHİM

 HALİL HÜSEYİN

KARA SÜLEYMAN OĞULLARI İSMAİL HÜSEYİN

TOPAL İMAM OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN

MARAŞ OĞULLARI MUSTAFA İBRAHİM

BARDAKÇI OĞULLARI HASAN HÜSEYİN MEHMET

KAZAK OĞULLARI MEHMET ALİ NAZİF ZİVER

SARI OĞULLARI OSMAN NURİ

 AHMET ABDURRAHMAN

 AZİZ AHMET

HASAN OĞULLARI NURİ AHMET

ARSLAN OĞULLARINDAN FEYZULLAH ALİ

 İBRAHİM ALİ

KARACI OĞULLARI AHMET DURMUŞ

 HALİL DURMUŞ

SEFER OĞULLARI HASAN EMİN

MÜCRİM OĞULLARINDAN SELİM EYÜP

 İSMAİL HALİL

 MUSTAFA HALİL

 MUSTAFA HASAN

 ÖMER HÜSEYİN

ÖMER SİPAHİ MUSTAFA HÜSEYİN

DUMAN OĞULLARI ALİ İSMAİL

 HAŞİM İZZET

 HÜSEYİN MAHMUT

SİVRİ OĞULLARINDAN ALİ MEHMET

HACI MEHMET OĞULLARI EMİN MEHMET

HEBİL OĞULLARINDAN HASAN MEHMET

MEŞECİ OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET

ÇITAK İBRAHİM MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

 RAŞİT MEHMET

 SEYİT ALİ MEHMET

DANA OĞULLARI ŞABAN MEHMET

 OSMAN MEHMET KAMİL

 AHMET MUSTAFA

KENAN OĞULLARI EMİN MUSTAFA

 HALİL İBRAHİM MUSTAFA

MOLLA HASAN OĞULLARI İBRAHİM MUSTAFA

 MUSTAFA MUSTAFA

 SALİH MUSTAFA

 AHMET NURİ

KAYAS OĞULLARINDAN MEHMET OSMAN

ALİPAŞA OĞULLARINDAN HÜSEYİN ÖMER

SEFER OĞULLARINDAN MUSTAFA RAMAZAN

ALİ KAYIŞ AHMET RECEP

 AHMET RECEP

 İSMAİL RIZA

HATİP MUSTAFA SADIK

 HALİL SAİT

KARACA OĞULLARINDAN HABİL SALİH

ÇAYCI OĞULLARI HASAN SEYİT AHMET

 HACI MEHMET ŞABAN

 ALİ ŞÜKRÜ

KIYAS OĞULLARI HASAN TAHİR

 İBRAHİM TEVFİK

 DURMUŞ VELİ

 EYÜP ABDULLAH

KUZU OĞULLARINDAN MEHMET ABDULLAH

 AHMET AHMET

BULAN OĞULLARI CEMALETTİN AHMET

 HÜSEYİN AHMET

HACI OSMAN OĞULLARI MEHMET AHMET

İMAM OĞULLARINDANDAN MUSTAFA AHMET

 NAZİF AHMET

 MUSTAFA AHMET HAMDİ

NAZIR OĞULLARI ARİF AHMET NURİ

DOĞANCI OĞULLARI ALİ ALİ

HACI OĞULLARI İBRAHİM ALİ

 MEHMET ALİ

 RAMAZAN ALİ

 SALİH ALİ

DELİ İMAM OĞULLARINDAN MUSTAFA ARİF

 HASAN BASRİ

BİRE OĞLU HASAN BAYRAM

 MUSTAFA BAYRAM

 MEHMET BEKİR

HAMAM ABDULLAH CAFER

DAVUT ALİ CEMAL

 HALİL DURMUŞ

KOBAŞ OĞULLARI HASAN DURMUŞ

SAĞIR OĞULLARINDAN İBRAHİM DURMUŞ

 İSMAİL DURMUŞ

OSMAN BEŞE OĞULLARI MUSTAFA EMİN

 MEHMET EMİN

SEYYİT EMİN

 KANBER ETHEM

NASUH OĞULLARINDAN MEHMET ETHEM

 HÜSEYİN HAKKI

İMAM MUSTAFA HAKKI

İBRAHİM OĞULLARI HAMİT HAMİT

 ALİ HASAN

 MEHMET HASAN

YÜZBAŞI OĞULLARINDAN TAHİR HASAN

 HÜSEYİN HASAN

KAVAS OĞULLARINDAN MEHMET HÜSEYİN

SARI OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN

 MUSTAFA HÜSEYİN

 HALİL HÜSNÜ

OSMAN BEY OĞULLARI İBRAHİM İBRAHİM

 MUSTAFA İBRAHİM

 NAZİF İBRAHİM

 SALİH İLYAS

DURUCU OĞULLARI DUR MEHMET İSMAİL

KARA ABDULLAH OĞULLARI MEHMET İSMAİL

HACI İMAM OĞULLARI MEHMET İSMAİL

 MUHARREM İZZET

 MUHARREM İZZET

ÇEREBAŞ OĞULLARI MUHARREM İZZET

 DURMUŞ JÖN

ÇİFTÇİ OĞULLARINDAN HASAN KADİR

ÇIKINCI HASAN KADİR

ÇAKIR OĞULLARI İSMAİL MAHMUT

KADI BAYRAM MEHMET

 HASAN MEHMET

 HASAN MEHMET

İBRAHİM HASAN MEHMET

 HASAN MEHMET

İMAM OĞULLARI HASAN MEHMET

KÜÇÜK 0ĞULLARI HASAN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

İMAM OĞULLARINDAN HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

KOCABIYIK OĞULLARINDAN İSMAİL MEHMET

 MEHMET MEHMET

HALİL MEHMET ÇAVUŞ MEHMET

KARAMUSTAFA OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET

 NURİ MEHMET

 OSMAN MEHMET

 SALİH MEHMET

 SALİH MEHMET

HACI MEHMET OĞULLARI ZEKERİYA MEHMET

 SÜLEYMAN MEHMET ALİ

 HÜSEYİN MEHMET HAYRİ

KARA AHMET MEHMET MUHARREM

KARAAHMET OĞULLARI MEHMET MUHARREM

 AHMET MUSTAFA

 AHMET MUSTAFA

DADIŞLI DURMUŞ MUSTAFA

 HASAN MUSTAFA

YORGANCI HÜSEYİN MUSTAFA

KETHÜDA OĞULLARINDAN HÜSEYİN ÖMER MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

ALİM OĞULLARINDAN MEHMET ALİ MUSTAFA

 MUSTAFA MUSTAFA

 OSMAN MUSTAFA

 SEYİT ALİ MUSTAFA

ABDURRAHMAN OĞULLARINDAN EMİN MUSTAFA

TOSUN MUSTAFA NUMAN

 İZZET NURİ

 HÜSEYİN OSMAN

 DERVİŞ SADIK

BÜYÜMEZ OĞULLARINDAN DURMUŞ SADIK

 MEHMET SALİM

 DURMUŞ SERVET

İMAM OĞULLARI EMİN SÜLEYMAN

 TAHİR ŞÜKRÜ

ÇAKIR OĞULLARI MUSTAFA YUSUF

ABDULMECİT OĞULLARI TAHİR YUSUF

ÖMER OĞULLARI ALİ ABDULLAH

 ARİF AHMET

 DURMUŞ AHMET

 MEHMET AHMET

GEBEŞ MEHMET AHMET

 MEHMET AHMET

 MEHMET AHMET

MEHMET AĞA MUSTAFA AHMET

 OSMAN AHMET

 OSMAN AHMET

AFENKIR OĞULLARINDAN İBRAHİM AHMET ŞEVKİ

KARAALİ OĞULLARINDAN AHMET ALİ

 HASAN ALİ

 HASAN ALİ

ÇÖMREK HÜSEYİN ALİ

 İSMAİL ALİ

 MEHMET ALİ ALİ

HACI AHMET OĞULLARI MEHMET ALİ ALİM

 ŞAKİR ARİF

MEHMET OĞULLARI MEHMET BEKİR

KARACA AHMET DURMUŞ

HACI HÜSEYİN DURMUŞ

GÖKGÖZ İBRAHİM DURMUŞ

GİVAN DAMADI - EMİN

 ARİF EMİN

CEDİDULLAH OĞULLARINDAN MEHMET EMİN

 MEHMET EMİN

SEFER OĞLU MEHMET EMİN

DEREKÖYLÜ OĞULLARI MEHMET EMİN

ARABACI OĞULLARINDAN MUSTAFA EMİN

 ŞAKİR EMİN

ABDURRAHMAN OĞULLARI MEHMET EŞREF

 SALİH EŞREF

 HACI ABDURRAHMAN EŞREF NURİ

 HACI HÜSEYİN FEYZİ

HACI HÜSEYİN HÜSEYİN FEYZULLAH

 ALİ HACI ÖMER

AŞIK OĞULLARINDAN SALİH HAKKI

HASAN OĞULLARI HASAN HASAN

ÇOBAN İBRAHİM HASAN

 MEHMET HİLMİ

 İSMAİL HÜSEYİN

ÇALIK OĞULLARINDAN AHMET HÜSEYİN

 AHMET İBRAHİM

DELİ AHMET OĞULLARI MUSTAFA İBRAHİM

 AHMET İSMAİL

 AHMET İSMAİL

 ALİ İSMAİL

 HÜSEYİN İSMAİL

 MEHMET İSMAİL

 MEHMET İSMAİL

KOCA BIYIK OĞULLARI MEHMET İSMAİL

İMAM MEHMET İSMAİL

 MUSTAFA İSMAİL

LUSTAR OĞULLARI MUSTAFA İSMAİL

HASON OĞULLARI AHMET İZZET

MOLLA HASAN DURMUŞ KAMİL

KODAL OĞLU MEHMET KAMİL

 ŞAKİR KAMİL

OSMAN ŞAKİR KAMİL

 MEHMET MAHMUT

HACI KERİM OĞULLARI MEHMET MAHMUT

SARI OĞULLARI HASAN MEHMET

ŞEHİRLİ OĞULLARINDAN ABDULLAH MEHMET

 ABDULLAH MEHMET

SANCAKTAR OĞULLARINDAN AHMET MEHMET

 AHMET MEHMET

 AHMET MEHMET

MUSACIK AHMET MEHMET

PENBESANCAKDAR OĞULLARI AHMET MEHMET

 ALİ MEHMET

HASAN OĞULLARINDAN ALİ MEHMET

ABİDİN PEŞE ALİ MEHMET

BAYRAM ALİ MEHMET

 ALİ MEHMET

 EMİN MEHMET

 EMİN MEHMET

 HACI EMİN MEHMET

 HASAN MEHMET

 HÜSEYİN MEHMET

ÇALIK OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET

GÖKGÖZ OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET

ÇARŞAMBALI OĞULLARINDAN İBRAHİM MEHMET

KALAYCI ALİOSMAN OĞULLARI İSMAİL MEHMET

HACI OĞULLARINDAN MAHMUT MEHMET

 MEHMET MEHMET

BOZ AHMET OĞULLARI MEHMET MEHMET

 MEHMET MEHMET

MOLLA OĞULLARI MEHMET MEHMET

 MEHMET MEHMET

YAHYA MEHMET MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

AŞÇI OĞULLARI MUSTAFA MEHMET

DELİ MEHMET OĞLU DAMADI MUSTAFA MEHMET

 OSMAN MEHMET

SARI HÜSEYİN OĞULLARINDAN SALİH MEHMET

 SALİH MEHMET

 SALİH MEHMET

PİRİPAŞA SALİH MEHMET

GEBEŞ OĞULLARI MEHMET MEHMET EMİN

 YAHYA MEHMET MEHMET

İMAM OĞULLARINDAN MEHMET EFENDİ MEHMET RAFET

TOSBA EMİN MUSTAFA

KAPISIZ OĞULLARINDAN EMİN MUSTAFA

KARAOSMAN HALİL MUSTAFA

MANSUR OĞULLARINDAN İSMAİL MUSTAFA

ÖMER OGULLARI MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

 MEHMET MUSTAFA

EŞEM MEHMET MUSTAFA

DÖNGELCİ MEHMET MUSTAFA

MAHMUT OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

AKÇE OĞULLARI MEHMET MUSTAFA

 SALİH MUSTAFA

 TONYA MUSTAFA EMİN

 MEHMET NAZİF

 İSMAİL NİMET

 ABDURRAHMAN NURİ

 MUSTAFA NURİ

TOPAL OĞULLARI ALİ OSMAN

 OSMAN OSMAN

KARABAŞ MEHMET ÖMER

 MEHMET RASİM

 MEHMET REŞİT

KAYALI OĞULLARINDAN AHMET SADIK

PEHLİVAN OĞULLARI MEHMET SADIK

 AHMET SALİH

 AHMET SALİH

 ALİ SALİH

KABACIK ALİ SALİH

KALPAKÇI OĞULLARINDAN EMİN SALİH

 NURİ ŞÜKRÜ

 NURİ ŞÜKRÜ

 AHMET TEVFİK

 AHMET TEVFİK

BABBAB OĞULLARI ALİ YUSUF

ACEM OĞULLARI İSMAİL YUSUF

 AHMET HASAN

 OSMAN HÜSEYİN

KAYIŞÇI OĞULLARI MUSTAFA HÜSEYİN

ALİ KAÇAR OĞULLARI MAHMUT MEHMET

 MUSTAFA MEHMET

BOSTANCI OĞULLARINDAN TEVFİK MEHMET

 ALİ MUSTAFA

 HÜSEYİN MUSTAFA

EMİR MEHMET OĞULLARI MUSTAFA MUSTAFA

 DURMUŞ NURİ

SARI ABDULLAH OĞULLARI MEHMET NURİ

HAFIZ YUSUF OĞULLARINDAN MEHMET YAKUP

HACI MEHMET OĞULLARI MEHMET AHMET

 ALİ AHMET

AKÇA ŞEYH OĞULLARI İZZET AHMET

DOĞANCI OĞULLARI ALİ ALİ

 YUNUS ALİ

SAĞIZ İBRAHİM DURMUŞ

MÜEZZİN OĞULLARI HASAN HALİL

HACI HALİL OĞULLARI HÜSEYİN HASAN

HÜSEYİN OĞULLARI AHMET HÜSEYİN

 MUSTAFA HÜSEYİN

KEMAL VELİ HÜSEYİN

SOLKAN OĞULLARI AHMET İBRAHİM

SOLKAN OĞULLARI AHMET İBRAHİM

GÖK OĞULLARI DURMUŞ İSMAİL

 SÜLEYMAN İSMAİL

 İSMAİL MEHMET

ABDİ OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET ALİ

 İSMAİL MUSTAFA

KEMAL OĞULLARI ALİ OSMAN

AĞA OĞULLARI EŞREF RECEP

TURİDİ OĞULLARI İSMAİL SADIK

CAMHOŞ OĞULLARI MUŞLA TEVFİK

 MUSTAFA ALİ

KALAYCI OĞULLARINDAN İSMAİL DURMUŞ

KANDİL MUSTAFA HALİT

 DURMUŞ HASAN

 MUSTAFA HÜSEYİN

SÜLEYMAN OĞULLARI MEHMET HÜSNÜ

PAŞALI OĞULLARI MEHMET İBRAHİM

ALİBEY0ĞULLARI AHMET MEHMET

 MUSTAFA NURİ

 KAMİL HALİL

 AHMET MEHMET

 OSMAN MEHMET

 RIFAT MUHARREM ASAF EFENDİ

ALİŞ OĞULLARINDAN HASAN OSMAN

EYÜP OĞULLARI ALİ RIZA

KARABACAK OĞULLARI MEHMET İSMAİL

KALAYCI OĞULLARI ÖMER MUSTAFA

LAZ OĞULLARI MUSTAFA ŞAKİR

MALAK OĞULLARI ABDULLAH MEHMET

MERŞAN BEKİR AHMET ADNAN EFENDİ

YENEMUKHACAMAT

HAMZA OĞULLARI MEHMET HASAN

HAĞUK İSMAİL

 HASAN HÜSEYİN İSMAİL

 HACI AHMET MAHMUT

ÇAR HACI OĞULLARI ÖMER MEHMET

 ALİ NECİP

HACI KOÇAK OĞULLARI YAKUP AHMET

POT OĞULLARI AHMET ALİ

GAZANFER OĞULLARI MEHMET ALİ

TUZ OĞULLARI SEYYİT AHMET HASAN

EMİN EFENDİ DURMUŞ İSMAİL

BALCI OĞULLARI HALİL MUSTAFA

 HASAN RAMAZAN

HACI BEKİR OĞULLARI HALİL YAKUP

İSMAİL AĞA OĞULLARI AHMET AHMET

NALBANT OĞULLARI HÜSEYİN AHMET

DELİ OĞULLARI MEHMET ALİ

LAZ OĞULLARI MEHMET EMİN

HATİP OĞULLARINDAN MEHMET MUSTAFA

İMAM OĞULLARI BEKİR NURİ

MUSLU OĞULLARI KADİR ARİF

HACI İBRAHİM OĞULLARI İBRAHİM HASAN

KAYRANCI OĞULLARI HALİL HÜSEYİN

 MEHMET ŞUAYİP

MUSA OĞULLARI MUSTAFA BEKİR

OSMAN BAŞ OĞULLARI AHMET DURMUŞ

 AHMET İBRAHİM

CEBECİ OĞULLARI AHMET MEHMET

HALİL OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET ŞÜKRÜ

YAZICI OĞULLARI MAHMUT RIFAT

ALİDEDE OĞULLARI ALİ İSMAİL

KOCA BIYIK OĞULLARI MEHMET İSMAİL

ESKİCİ OĞULLARI HACI MEHMET MAHMUT

HÜSEYİN PAŞA OĞULLARI MUSTAFA MEHMET

ÇAKIR OĞULLARI AHMET SEFER

 MAHMUT HACI ALİ

MEHMET ALİ OĞULLARI HALİL MUSTAFA

 MAHMUT ABDURRAHMAN

 SALİH HÜSEYİN

 MEHMET AHMET

 MUSTAFA MEHMET

 NAZİF İSMAİL

 HASAN MUSTAFA

 İZZET NURİ

 DURMUŞ MUHARREM

 ŞAKİR HÜSEYİN

 MEHMET ALİ MUSTAFA

 HÜSEYİN MEHMET

GÖKÇE OĞULLARI MUSTAFA ETHEM

 HÜSEYİN HALİL

AYŞE OĞULLARI HALİT HARİK

 EMRULLAH NAZIM

 ABDULLAH MEHMET

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 HASAN HÜSEYİN

 ABDULLAH İSMAİL

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 MEHMET MEHMET

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BUDAKOĞULLARINDAN SALİH HASAN

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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