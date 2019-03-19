Çanakkale şehitlerimizin ruhu şad olsun

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i...
Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makber'i kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tarihe"desem, sığmazsın...
Vatan toprağını yücelten, aralarında subayların, çavuşların, onbaşıların ve erlerin bulunduğu şehitlerimizi, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl dönümünde, gururla, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından savaşmak için Çanakkale’ye giden binlerce vatan evladı vardı. O dönem vilayet olan 65 ilden Çanakkale’de en çok şehit veren illerden birisi olan Bolu 1400’ün üzerinde şehit verdi. Çanakkale Boğaz harbinde Bolu 1405, Kütahya 1487, İstanbul 1648, İzmir 1720,Aydın 1746, Manisa 2174, Denizli 2195, Kastamonu 2425, Konya 2683, Balıkesir 2779 ve Bursa 3737şehitle en çok şehit veren iller oldu. Çanakkale'de şehit düşen Bolulu 1405 şehidimizin kayıtlara geçtiği şekliyle isimleri şöyle;
HACI ABDULLAH
HALİL ABDULLAH
HALİL ABDULLAH
MEHMET ABDULLAH
SÜLEYMAN ABDULLAH
MEHMET ABDULLAH
MEHMET ABDULLAH
KULAKSIZ AHMET AHMET
MUVAZZAF ALİ AHMET
HÜSEYİN AHMET
YÖRÜK OĞULLARI İSMAİL AHMET
LATİF AHMET
MUSTAFA AHMET
MUSTAFA AHMET
ÖMER AHMET
KARA ABDÜSSELAM OĞULLARI SELİM AHMET
MİKDAD OĞULLARI MİKDAT ALİ
AHMET ALİ
AHMET ALİ
AHMET ALİ
ALİ ALİ
YAHYA OĞULLARI ALİ ALİ
HÜSEYİN ALİ
HÜSEYİN ALİ
HÜSEYİN ALİ
ÇİTLİ OĞULLARINDAN İBRAHİM ALİ
MEHMET ALİ
ARNAVUT OĞULLARINDAN MEHMET ALİ
MUSTAFA OĞULLARINDAN MUSTAFA ALİ
SALİH ALİ
DURMUŞ ALİ OSMAN
MEHMET ALİ TAHSİN
AYVAZ OĞULLARI ALİ ARİF
MEHMET ARİF
AHMET BAYRAM
HASAN BAYRAM
HASAN BAYRAM
ALİ BEKİR
RECEP OĞULLARINDAN İZZET BEKİR
NAZIM DAVUT
ARİF DURMUŞ
HÜSEYİN DURMUŞ
MOLLA OSMAN OĞULLARINDAN HÜSEYİN DURMUŞ
MUSTAFA DURMUŞ
SEYİT AHMET DURMUŞ
ALİ EMİN
TAVUKÇU OĞULLARINDAN ALİ EMİN
ALİM EMİN
KİRKOR EMİN
MEHMET EMİN
SAİT EMİN
VELİ EMİN
SÜLEYMAN HACI MEHMET
SALİH HAKKI
MEHMET HALİL
MEHMET HALİL
HEKİM OĞULLARINDAN MEHMET EMİN HALİL
AHMET HASAN
KADRİ OĞULLARINDAN ABDÜLKERİM HASAN
DURMUŞ HASAN
HÜSEYİN HASAN
HACI İBRAHİM OĞULLARINDAN İBRAHİM HASAN
KARAOĞLAN OĞULLARI İSMAİL HASAN
MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
MUSTAFA HASAN
DURMUŞ HASAN
HÜSEYİN HASAN
PAŞA BEY OĞULLARI SAMİ HASAN TAHSİN
AHMET HAŞİM
VELİ OĞULLARINDAN ABDULLAH HAYRULLAH
AHMET HÜSEYİN
ALİ HÜSEYİN
ARİF HÜSEYİN
EYÜP HÜSEYİN
HASAN HÜSEYİN
KABA SAKAL OĞULLARI HÜSEYİN HÜSEYİN
ŞEYH OĞULLARINDAN MEHMET HÜSEYİN
MEHMET HÜSEYİN
MEHMET HÜSEYİN
OSMAN HÜSEYİN
SÜLEYMAN HÜSEYİN
HÜSEYİN HÜSNÜ
SÜLEYMAN HÜSNÜ
ABDULLAH İBRAHİM
KOCA OĞULLARI ABDULLAH İBRAHİM
GÖK VELİ OĞULLARI HÜSEYİN İBRAHİM
MEHMET İBRAHİM
MEHMET İBRAHİM
MUHSİN İBRAHİM
OSMAN İBRAHİM
OSMAN İBRAHİM
ŞAKİR İBRAHİM
İSMAİL İSMAİL
AHMET İSMAİL
AKİF İSMAİL
ARİF İSMAİL
AŞIR İSMAİL
DELİ OĞULLARINDAN BAYRAM İSMAİL
HÜSEYİN İSMAİL
GÜLEMEZ OĞULLARI İBRAHİM İSMAİL
HÜSEYİN OĞULLARINDAN SATILMIŞ İSMAİL
YUSUF İSMAİL
İSMAİL İSMAİL HAKKI
HÜSEYİN İSMAİL HAKKI EFENDİ
AHMET İZZET
AHMET İZZET
İBRAHİM İZZET
MEHMET İZZET
MUSTAFA KADRİ
HALİL KAMİL
HANAŞ OĞULLARI İBRAHİM KAMİL
MEHMET KAMİL
KENDİR OĞULLARI ALİ MEHMET
ALİ MEHMET
SAİT MEHMET
HALİL MEHMET
İSMAİL MEHMET
BEKİR OĞULLARINDAN AHMET MEHMET
KANDİZ AHMET MEHMET
ALİ MEHMET
BAYRAM MEHMET
DAVUT MEHMET
DURMUŞ MEHMET
KENDİGELEN OĞULLARINDAN HASAN MEHMET
HASAN MEHMET
HASAN MEHMET
HASAN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
İMAM OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET
İSMAİL MEHMET
HACI MEHMET MEHMET
MEHMET MEHMET
MEHMET ALİ MEHMET
SALİHPAŞA OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET
MUSTAFA MEHMET
MUSTAFA MEHMET
DELİ MEHMET OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET
KALYONCU OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET
HASAN OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET
SALİH PAŞA MUSTAFA MEHMET
SEYİT ŞERİF MEHMET
OSMAN OĞULLARI KADİR MEHMET
HARACI OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET ALİ
DAVUT OĞULLARI MEHMET ALİ MEHMET ALİ
KARA ABDÜSSELAM OĞULLARI SELİM MEHMET ALİ
SÜLEYMAN MEHMET ALİ
İBRAHİM MEHMET EFENDİ
HASAN MEHMET EFENDİ
AHMET MEHMET NACİ
İBRAHİM MEHMET NİYAZİ EFENDİ
ALİ MESUT
ABDULLAH MEVLÜT
TATAR MUSTAFA MUHARREM
İBRAHİM MUSTAFA
ABDULLAH MUSTAFA
DURMUŞ MUSTAFA
HALİT MUSTAFA
HÜSEYİN MUSTAFA
CERAN OĞULLARI HÜSEYİN MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MUSTAFA MUSTAFA
SALİH MUSTAFA
SÜLEYMAN MUSTAFA
EMRULLAH NAZMİ
EFENDİ OĞULLARI DURMUŞ NURİ
MUSTAFA NURİ
AHMET KETHÜDA OĞULLARINDA SÜLEYMAN NURİ
AHMET OSMAN
AHMET OSMAN
YAMAKHASAN OĞULLARI ALİ OSMAN OSMAN
İSMAİL OSMAN
MEHMET OSMAN
MEHMET OSMAN
MUSTAFA OSMAN
MUSTAFA OSMAN
MEHMET RAŞİT
HALİL RECEP
İSA OĞULLARINDAN HÜSEYİN RECEP
MEHMET RECEP
ÖMER RECEP
ALİ RIZA
MEHMET RIZA
MEHMET SADIK AĞA
MEHMET SADIK EFENDİ
MEHMET BEY SAİT
AHMET SALİH
ÇAKIR OĞLU RIZA SALİH
MUSLU SALİH SALİH
DURMUŞ SERVET
DAVUD SALİH OĞULLARI HÜSEYİN SEYİD ALİ
HASAN SEYİT ALİ
MEHMET SÜLEYMAN
OSMAN SÜLEYMAN
AHMET ŞABAN
ALİ ŞAKİR
AHMET ŞÜKRÜ
GAFFAR OĞULLARINDAN İSMAİL ŞÜKRÜ
İSMAİL TAHİR
MUSTAFA TAHİR
HALİL TEVFİK
KÜPELİ OĞULLARINDAN MEHMET YAHYA
KARAYUSUF OĞULLARI TAHİR YAKUP
ALİ ABDULKADİR
ALİ ABDULKADİR
HACI AHMET OĞULLARI HÜSEYİN ABDULLAH
ARİF ABDURRAHMAN
HASAN AHMET
AİŞE RUŞEN AHMET
PAŞALI OĞULLARI ALİ ALİ
MOLLA MUSTAFA ALİ
OSMAN ALİ
MEHMET DURSUN
MEHMET EMİN
MISIRLI OĞULLARI AHMET EŞREF
CEBECİ OĞULLARI İSMAİL FAHRETTİN
MEHMET HALİL
KAMİL HASAN
MUSTAFA HAYRİ MUSTAFA
HAROS OĞULLARINDAN MEHMET ALİ HÜSEYİN
HASAN İBRAHİM
ABDULLAH İSMAİL
LOKMACI OĞULLARINDAN MEHMET İSMAİL
TAHİR İSMAİL
MUSTAFA REİS OĞULLARI AHMET KAZIM
OSMAN OĞULLARINDAN KADİR MEHMET
MEHMET MEHMET
OSMAN MEHMET
SÜLEYMAN MEHMET
BERBER OĞULLARI YUSUF MEHMET ALİ
KÜÇÜK ÖMER OĞULLARI HASAN ÇAVUŞ OSMAN
DEĞİRMENCİ OĞULLARI MEHMET OSMAN
ALİ FUAT OĞULLARI MEHMET EMİN OSMAN
HASAN RAŞİT
MEHMET RIZA
AYŞE OĞULLARI HALİT SADIK
KAMİL SAİT
SALİH FEYZULLAH
KELEŞ OĞULLARI HALİL HAMZA
OSMAN HASAN
HÜSEYİN HÜSEYİN
ABDULLAH MUSTAFA
KELEŞ OĞULLARI HÜSEYİN OSMAN
İBRAHİM SADIK
ABDULLAH SÜLEYMAN
HASAN ŞABAN
YAKUP VEYSEL
MAHMUT ABDURRAHMAN
MEZARCI OĞULLARI ABDULLAH AHMET
AHMET HÜSEYİN
EMİNUSTA OĞULLARI ALİ HÜSEYİN
ÇİÇEK OĞULLARI MUSTAFA MAHMUT
OSMAN MEHMET
İSMAİL MUSTAFA
KISABACAK OĞULLARI OSMAN MUSTAFA
DELİ OSMAN BEKİR AHMET
İBRAHİM AHMET
GÖÇÜK OĞULLARINDAN İBRAHİM AHMET
SAKALLI OĞULLARINDAN HÜSEYİN AKİF
HÜSEYİN AKİF
HÜSEYİN AZİZ
TURPÇU HASAN BAYRAM
DERVİŞ UŞAKLARINDAN İSMAİL DURMUŞ
DURMUŞ ETHEM
HALİL EYÜP
MEHMET HALİL
KÖRÜK HALİT
İBRAHİM HASAN
HASAN HÜSEYİN
HASAN HÜSEYİN
OSMAN HÜSEYİN
MEHMET İBRAHİM
MEHMET İBRAHİM
KÜREK OĞULLARI MEHMET İBRAHİM
OSMAN İBRAHİM
MUSTAFAEFENDİ İBRAHİM İSMAİL
KÜÇÜK OĞLU İBRAHİM KADİR
KARADURMUŞ OĞULLARINDAN MEHMET KAMİL
ABDULLAH MEHMET
MISDIKOGULLARI HALİL MEHMET
BASDIK OĞULLARI HALİL MEHMET
KEMAL HÜSEYİN MEHMET
BASDIK OĞULLARINDAN HALİL MEHMET
CEMAL OĞULLARINDAN HÜSEYİN MEHMET
BASMACI OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
BAYRAM OĞULLARI SÜLEYMAN NİYAZİ
İSMAİL NURİ
TEVFİK NURİ
ETHEM ÖMER
AHMET RASİM
AHMET BEŞE OĞULLARI YUSUF RAŞİT
HÜSEYİN SADETTİN
BEŞİR OĞULLARI HÜSEYİN HASAN SAİT
ÇAVUŞ OĞULLARI ALİ YUNUS
ÇORAŞ OĞULLARI ALİ YUNUS
ALİ YUSUF
OSMAN ABDULKADİR
OSMAN ABDULLAH
AHMET ABDULLAH
HACI MUSTAFA ABDULLAH
İSMAİL ABDULLAH
MUSTAFA ABDULLAH
OSMAN ADEM
FESAT OĞULLARI ADEM AHMET
AHMET AHMET
BAĞDATLI OĞULLARI AHMET AHMET
AZİZ AHMET
FEYZİ AHMET
AYVAZ OĞULLARI HALİL AHMET
KAŞİF AHMET
MAZLUM AHMET
MEHMET AHMET
MEHMET AHMET
MEHMET AHMET
MEHMET AHMET
MEHMET ALİ AHMET
MUSTAFA AHMET
AHMET OĞULLARI MUSTAFA AHMET
NURİ AHMET
NURİ AHMET
KOCA İBRAHİM OĞULLARI OSMAN AHMET
KARABEKİR OĞULLARI ÖMER AHMET
SALİH AHMET
ŞERİF AHMET
HIRŞAN BEKİR AHMET ADNAN EFENDİ
İSHAK AHMET EYÜP
HALİL OĞULLARI HACI İSHAK AHMET ŞEMSETTİN
ADEM ALİ
AHMET ALİ
ALİ ALİ
ARİF SÜLEYMAN ALİ
TÜNEK OĞULLARI DURMUŞ ALİ
SİVAZ OĞULLARI HALİL ALİ
BEKCİ OĞULLARI HÜSEYİN ALİ
HACIOSMAN OĞULLARINDAN İSMAİL ALİ
ORUÇ OĞULLARI İSMAİL ALİ
MEHMET ALİ
MEHMET ALİ
KADI OĞULLARI MEHMET ALİ
MUSTAFA ALİ
OSMAN ALİ
SÜLEYMAN ALİ
HAMZA OĞULLARI MEHMET ALİ
BAKİ OĞULLARI NAZİF ALİ MEHMET
MUSTAFA ALİ OSMAN
OSMAN ARİF
HAMİL OĞULLARINDAN HAMİS AŞIR
HAMİSAŞİR
HACI YATA AZİZ
KOÇ OĞULLARI BATTAL AZİZ
MUSTAFA BARIK
İSMAİL BASİT
SAFER ALİ BEKİR
ÇERKEZ AHMET BEKİR
MUSTAFA BEKİR
OSMAN BEKİR
EMİN DAVUT
PİŞMAN DAVUT
RÜSTEM DAVUT
SORBUH OĞULLARI SÜLEYMAN DAVUT
TAZGUR DAVUT
MUSTAFA DURMUŞ
İSMAİL DURSUN
TOPALHASAN OĞULLARI ALİ EMİN
BEKAR OĞLU OSMAN EMİN
ÖMER EMİN
TOPAL ALİ EMİN
HASAN EMRULLAH
İSHAK OĞLU YUSUF ESAT
AHMET EŞREF
MISIRLI OĞULLARI AHMET EŞREF
MUSTAFA EYÜP
HACI YUSUF HACI BEY
HASAN HACI MED
YANAMUK HACI MEHMET
HACI YUSUF HACI VELİ
KURUALİ OĞULLARI HACI MEHMET HAFIZ AHMET
ABDULLAH OĞLU ABDULLAH HAFIZ ÖMER
ADEM HALİL
HALİL HALİL
MUSTAFA HALİL
MUSTAFA HALİL
MUSTAFA HALİL
ADEM HAMİT
TOLBAR HAMİT
MAHİR OĞULLARI MAHİR HARUN
SAPSIZ HARUN
HASAN HASAN
HÜSEYİN HASAN
KAYADALI OĞULLARI HÜSEYİN HASAN
İBRAHİM HASAN
MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
AK MEHMET MEHMET HASAN
ŞUBAT OĞULLARI MEHMET HASAN
MUSTAFA HASAN
ÖMER HASAN
PAŞALI RECEP HASAN
ZAVERİK HAŞİM
SÜRMECİ OĞULLARINDAN VELİ HAYDAR
ARNAVUT HURŞİT
YAKUP HURŞİT
EMİR OĞULLARINDAN AHMET HÜSEYİN
RUHAN OĞULLARI HAMZA HÜSEYİN
İLYAS HÜSEYİN
MEHMET HÜSEYİN
MEHMET HÜSEYİN
MUSTAFA HÜSEYİN
AZİZ YUNUS HÜSEYİN
ABBAS ŞEYH OĞULLARINDAN HÜSEYİN HÜSNÜ
HOROZ ALİ CAN İBRAHİM
BAYRAM İBRAHİM
KADI OĞULLARINDAN HASAN İBRAHİM
KURUALİ OĞULLARI HASAN İBRAHİM
BENLİ OĞULLARI İZZET İBRAHİM
BAL OĞULLARI MEHMET İBRAHİM
MEHMET İBRAHİM
NALBANT OĞULLARINDAN MEHMET İBRAHİM
AHMET İLYAS
İSMAİL İSA
ALİ EFENDİ OĞULLARI İSMAİL İSA
SUFAR ABDULLAH İSHAK
ALİ İSHAK
İSMAİL İSHAK
HALİL ALİ İSMAİL
HÜSEYİN İSMAİL
MAHMUT İSMAİL
MUSTAFA İSMAİL
RECEP İSMAİL
SADIK İSMAİL
HASAN İSMAİL HAKKI
ALİ OĞULLARI HASAN İSMAİL HAKKI
MUSTAFA İZZET
BABARUSEN OĞULLARI - KAMİL
İBRAHİM KAMİL
MUSTAFA KAMİL
TAHİR KAMİL
- KEMAL VEHBİ EFENDİ
SOĞUK OĞULLARI EZMAF MAHMUT
HASAN MAHMUT
ALİ ZON OĞULLARI HÜSEYİN MAHMUT
MUSTAFA MAHMUT
DEDE MEHDİ
ALİ MEHMET
MEHMET MEHMET
ALİ MEHMET
ALİ MEHMET
HACI ALİ MEHMET
HALİL MEHMET
HASAN MEHMET
HASAN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
MUHZIR OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET
İBRAHİM MEHMET
İSMAİL MEHMET
DAVUT OĞULLARI LAZ MEHMET
MEHMET MEHMET
TRABZONLU OĞULLARI MEHMET MEHMET
MEHMET EFENDİ MEHMET
MUSTAFA MEHMET
ŞİRİN OĞULLARI MUSTAFA MEHMET
NURİ MEHMET
RECEP MEHMET
SELİM MEHMET
ŞABAN MEHMET
ŞİŞMAN OĞULLARI ŞABAN MEHMET
OSMAN MEHMET
AHMET MEHMET ALİ
HÜSEYİN MEHMET ALİ
İSMAİL MESUT
RECEP MURAT
HÜSEYİN MUSA
AHMET MUSA
AHMET MUSA
BEY MUSA
CANPOLAT MUSA
MUSTAFA MUSA
MUSTAFA MUSA
OSMAN MUSA
MEHMET MUSTAFA
AHMET MUSTAFA
HACI OĞULLARINDAN AHMET MUSTAFA
ÇERÇİ OĞULLARINDAN AHMET MUSTAFA
ALİ MUSTAFA
KARAYAKALI OĞULLARI DURMUŞ MUSTAFA
SOFTAH OĞULLARINDAN GÜMÜŞ MUSTAFA
HALİL MUSTAFA
İBRAHİM MUSTAFA
İZZET MUSTAFA
SUFİN OĞULLARI KEMAŞ MUSTAFA
GIBTİ YUSUF OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MUSTAFA MUSTAFA
MUSTAFA MUSTAFA
YUSUF OĞULLARINDAN YUSUF MUSTAFA
CANPOLAT MÜNİR
HACI İSHAK NECİP
HÜSEYİN OSMAN
HÜSEYİN OSMAN
HÜSEYİN OSMAN
HÜSEYİN OSMAN
DURSUN OĞULLARI HÜSEYİN OSMAN
İDRİS OSMAN
MEHMET OSMAN
MUSTAFA OSMAN
MUSTAFA OSMAN
RECEP OSMAN
DÜŞÜK OĞLU - ÖMER
DAVUT ÖMER
DELİÖMER OĞULLARINDAN HASAN ÖMER
MALACI İBRAHİM ÖMER
KOCA HÜSEYİN ÖMER
MEHMET ÖMER
MOLLA YAHYA OĞULLARINDAN MUSTAFA ÖMER
YUSUF ÖMER
CANİK ÖMER
ABDULLAH ÖMER EFENDİ
HACI HÜSEYİN RASİH
MEHMET RECEP
KOCA BAŞ OĞULLARINDAN MEHMET RECEP
MEHMET RECEP
BEKİR YAKUP RECEP
BEKİR RECEP YAKUP
BESİM SAİT
İSHAK OĞULLARI İSHAK SAİT
İSMAİL SAİT
NABRUK SAİT
TAYRAN SAİT
AHMET SALİH
DAVUT SALİH
İBRAHİM SALİH
MEVLÜT SALİH
HACI YAKUP OĞULLARINDAN YAKUP SALİH
MEZARCI OĞULLARINDAN ALİ SÜLEYMAN
UZUN OĞULLARI HÜSEYİN SÜLEYMAN
ŞURUH OĞULLARI SALİH SÜLEYMAN
EĞLENCE OĞULLARI ALİ ŞAKİR
İBRAHİM ŞAKİR
MAHMUT ŞAKİR
ABDÜLKERİM ŞUAYİP
CİHANGİR ŞUAYİP
AHMET ŞÜKRÜ
HACI AŞIR TAHİR
KORDUÇ OĞULLARINDAN HASAN TAHİR
MAHMUT TAHİR
İSA TEVFİK
SABRİ EFENDİ TEVFİK EFENDİ
İSMAİL VEYSEL
MEHMET YAHYA
HACI MUSA YAKUP
HALİL YAKUP
DÜDÜKÇÜ OĞULLARI İSMAİL YAKUP
MEHMET YAKUP
MUSTAFA YUNUS
AHMET YUNUS
HASAN YUSUF
HASAN YUSUF
HASAN YUSUF
KÜÇÜK YUSUF
BULAKÇI MUSTAFA YUSUF
YAKUP YUSUF
ABDULLAH ZEBUR
CANPOLAT ZEKERİYA
HACI MUSTAFA ZEKERİYA
HACAMAT ZİLHİCCE
ABDULLAH ZİVER
KARA HALİL OĞULLARI MUSTAFA ABDULKADİR
KAPICI OĞULLARI ABDURRAHMAN ABDULLAH
ALİ ABDULLAH
ALİ ABDULLAH
NEBİ OĞULLARI ALİ ABDULLAH
İBRAHİM ABDULLAH
KEMAL OĞULLARINDAN AKİF ABDULLAH
ANADOST OĞULLARINDAN AHMET ABDURRAHMAN
ALİ ABDURRAHMAN
HÜSEYİN ABDURRAHMAN
MAHMUT ABDURRAHMAN
TAHİR ABDURRAHMAN
TAHİR ABDURRAHMAN
YAKUP AHMET
ABDULLAH AHMET
MOLLA AHMET OĞULLARI ALİ AHMET
ARİF AHMET
BAKİ OĞULLARI EMİN AHMET
ÇOLAK OĞULLARI HASAN AHMET
HASAN PAŞA OĞULLARI HASAN AHMET
HASAN AHMET
HASAN AHMET
HASAN AHMET
HASAN AHMET
İBRAHİM AHMET
İZZET AHMET
İZZET AHMET
HASANBEY OĞULLARINDAN MEHMET AHMET
HACI MEHMET OĞULLARI MEHMET AHMET
MUSTAFA AHMET
MUSTAFA AHMET
MUSTAFA AHMET
MUSTAFA AHMET
SAİT AHMET
YAKUP AHMET
HACI KANBUR OĞULLARI ZAHİR AHMET
HACIKAYNUR OĞULLARI TAHİR AHMET
HÜSEYİN ALİ
HÜSEYİN ALİ
AHMET ALİ
AHMET ALİ
DURMUŞ ALİ
FERHAT AĞA ALİ
HASAN ALİ
HASAN ALİ
HASAN ALİ
HÜSEYİN ALİ
KÖTMEN OĞULLARINDAN MEHMET ALİ
BALABAN OĞULLARI MEHMET ALİ
SARI OĞULLARI NURETTİN ALİ
SARI OĞULLARI NURİ ALİ
HASAN ALİ
AK ALİ ALİ AHMET
OSMAN FAKI OĞULLARI ABDULLAH ALİ OSMAN
RASİM ARİF
HASAN BAYRAM
MUSTAFA BEKİR
İBRAHİM CEMAL
AHMET DURMUŞ
HACI AYVAZ OĞULLARI HALİL DURMUŞ
KURUÖMER HALİT DURMUŞ
HÜSEYİN DURMUŞ
İBRAHİM DURMUŞ
İSMAİL DURMUŞ
MEHMET DURMUŞ
ÇORAB OĞULLARI MUSTAFA DURMUŞ
SALİH DURMUŞ
KOBAŞ OĞULLARI SEYYİT AHMET DURMUŞ
UZUNHINIS OĞULLARINDAN HASAN DURMUŞ ALİ
İBRAHİM DURMUŞ ALİ
HASAN EMİN
YUNUS EMİN
BAPUT OĞULLARINDAN YUSUF EMİN
BIYIKLI OĞULLARINDAN İSMAİL EMİN
GAZAN EMRULLAH
İMAM OĞULLARI HASAN EŞREF
KAÇ MUSTAFA OĞULLARI HALİL İBRAHİM ETHEM
HÜSEYİN ETHEM
MEHMET ETHEM
KOCAMUSTAFA OĞULLARI HALİL İBRAHİM ETHEM
MEHMET EYÜP
KÖLE OĞULLARI MEHMET ALİ EYÜP
MEHMET FAHRETTİN
MOLLAMEHMET OĞULLARINDAN MEHMET FAHRİ
AHMET GAZİ
MEHMET HAFIZ
HASAN HAKKI
MEHMET HAKKI
MEHMET HAKKI
- HALİL
HÜSEYİN HALİL
ÇORUKOĞLU İBRAHİM ETHEM HALİL
GEVHERCİ OĞULLARI DURMUŞ ALİ HALİL İBRAHİM
İBRAHİM HALİL İBRAHİM
İSMAİL HALİT
YUSUF OĞULLARI HASAN HAMZA
BAYRAKTAR OĞULLARI OSMAN HASAN
ABİDİN HASAN
AHMET HASAN
ALİ HASAN
ALİ HASAN
BEYAZIT OĞULLARINDAN ALİ HASAN
ALİ HASAN
BALAŞ OĞULLARINDAN ARİF HASAN
ALMAN OĞULLARINDAN ARİF HASAN
HIRLAK ALİ HASAN
KARA VELİ OĞULLARI İBRAHİM HASAN
İSMAİL HASAN
MAHMUT HASAN
MAHMUT HASAN
AHMETPAŞA OĞULLARINDAN MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
MEHMET HASAN
AHMET PAŞA OĞULLARI MEHMET ALİ HASAN
MUSTAFA HASAN
OSMAN HASAN
SEYYİT ALİ HASAN
SEYYİT ALİ HASAN
HASAN EFENDİ OĞULLARI SEYYİT ALİ HASAN
MOLLA MEHMET OĞULLARINDAN TAHİR HASAN
TAHİR HASAN
TAHİR HASAN
MEHMET HASAN ÇAVUŞ
AHMET HASAN HÜSEYİN
HACI KOCUK OĞULLARINDAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN
SÜLEYMAN HAYDAR
MUSTAFA HAYRETTİN
HASANZADE İBRAHİM HUDAİ
KÜÇÜK OĞULLARI ARİF HULUSİ
KILIÇATAN OĞULLARI HALİL HÜDAYİ
NEBİ OĞULLARI AHMET HÜSEYİN
SARI ALİ HÜSEYİN
ARİF HÜSEYİN
HASAN HÜSEYİN
HASAN HÜSEYİN
HASAN HÜSEYİN
NUH OĞULLARI HASAN HÜSEYİN
HÜSEYİN HÜSEYİN
HÜSEYİN HÜSEYİN
İBRAHİM HÜSEYİN
VALİ OĞULLARI İBRAHİM HÜSEYİN
MAHMUT HÜSEYİN
MEHMET HÜSEYİN
İZZETTİN OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN
CEPHANECİ OĞULLARINDAN MUSTAFA HÜSEYİN
MUSTAFA HÜSEYİN
MUSLU OĞULLARI İSMAİL HÜSEYİN
İBRAHİM HÜSNÜ
İMAM HÜSEYİN İBRAHİM
DELİ HALİL OGULLARI AHMET İBRAHİM
İBRAHİM İBRAHİM
MEHMET İBRAHİM
NAZİF İBRAHİM
KARA TEKE OGULLARI OSMAN İBRAHİM
OSMAN İBRAHİM
OSMAN İBRAHİM
HASAN İLYAS
HASAN İLYAS
KEL OĞULLARI ABDULLAH İSMAİL
PAZARLI OĞULLARINDAN AHMET İSMAİL
ALİ İSMAİL
BAYRAM OĞULLARI HÜSEYİN İSMAİL
İBRAHİM İSMAİL
CİĞERSİZ OĞULLARI İSMAİL İSMAİL
AHMET İSMAİL
İSMAİL FAHRİ KADI HASAN
KARAHALİL OĞULLARINDAN MUSTAFA KADİR
MUSTAFA KADİR
KARSLI OĞULLARINDAN ALİ KAMİL
ALİ KAMİL
İZZET KAMİL
MEHMET KAMİL
KORUCU OĞULLARI MEHMET KAMİL
ÖMER KAMİL
AHMET KARABAŞ
DEMİRCİ OĞULLARI HASAN KASIM
DEMİRCİ OĞULLARINDAN HASAN KASIM
AHMET KAZIM
MUSTAFA KAZIM EFENDİ
ALİ ÇAVUŞ KEDİR
HACI BEKİR OĞULLARI MEHMET LÜTFİ
DURMUŞ MAHİR
- MEHMET
ALİ MEHMET
KADI OĞULLARINDAN ALİ MEHMET
YUSUF OĞULLARI ALİ MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
HÜSNÜ MEHMET
İBRAHİM MEHMET
HACI İBRAHİM MEHMET
ÇAVUŞ İSMAİL OĞULLARI İSMAİL MEHMET
HACIMUSTAFA OĞULLARINDAN MAHMUT MEHMET
MEHMET MEHMET
MEHMET MEHMET
MEVLÜT MEHMET
OCAKLI OĞULLARI MUSTAFA MEHMET
SELAMDAR OĞULLARI OSMAN MEHMET
İDRİS OĞULLARI OSMAN MEHMET
MEHMET OĞULLARI ÖMER MEHMET
RECEP MEHMET
GANİ OĞULLARINDAN SEYYİT ALİ MEHMET
OSMAN MEHMET ALİ
SABİS MEHMET DURMUŞ
CİĞER OĞULLARI ALİ MUHARREM
HASAN MUHARREM
İBRAHİM MUHARREM
AĞZI KARA OĞULLARINDAN İBRAHİM MUHARREM
HACI KOÇAK OĞULLARI ABDULLAH MUSTAFA
ÇAVUŞ OĞULLARI ALİ MUSTAFA
BAYRAM MUSTAFA
BERDEM OĞULLARINDAN DURMUŞ MUSTAFA
KARACA OĞULLARINDAN MEHMET MUSTAFA
AKKADI OĞULLARINDAN MUHTAR MUSTAFA
OSMAN MUSTAFA
OSMAN MUSTAFA
SEYİT AHMET MUSTAFA
TAHİR MUSTAFA
İBRAHİM ÇELEBİ OĞULLARI TEVFİK NURİ
EMİN NURİ
EMİN NURİ
HASAN NURİ
İHSAN YAKUP NURİ
İBRAHİM BEY OĞULLARI ALİ OSMAN
ALİ OSMAN OSMAN
EMİN OSMAN
HAKKI OSMAN
HALİL OSMAN
HASAN OSMAN
MUSTAFA OSMAN
HÜSEYİN ÖMER
HÜSEYİN ÖMER
HASAN RAMAZAN
HACI RAMAZAN OĞULLARI HÜSEYİN RAMAZAN
TAHİR RAMAZAN
İMAM OĞULLARINDAN DURMUŞ RASİM
ALİ RAŞİT
HASAN RAŞİT
AHMET RECEP
AHMET RECEP
AHMET RECEP
HALİL RECEP
TÜRK OĞULLARI RECEP RECEP
HÜSEYİN RIFAT ÇAVUŞ
ABDULLAH RIZA
AHMET RIZA
SEMERCİ HALİL OĞULLARINDA AHMET SADIK
GERÇİ HALİL OĞULLARI AHMET SADIK
ÇÖMEL OĞULLARINDAN MEHMET SADIK
MEHMET SADIK
MEHMET SADIK
HALİL SAİT
KADIHASAN OĞULLARINDAN AHMET SALİH
HÜSEYİN SALİH
KIR AHMET OĞULLARI MUSTAFA SALİH
AKBIYIK OĞLU ÖMER SALİH
ÇAKIR OĞULLARI RECEP SALİH
MUSTAFA SALİM
AHMET SEYDİ
YAKUP SEYİT ALİ
KÜÇÜK MEHMET OĞULLARI HALİL SEYİT MEHMET
RÜSTEM SEYİT MEHMET
ŞABAN OĞULLARINDAN AHMET SEYYİT
EYÜP KADI OĞULLARI HALİL SEYYİT
SALİM OĞULLARI AHMET SEYYİT AHMET
KARAGÖZ OĞLU İBRAHİM SEYYİT AHMET
SEYYİT AHMET SEYYİT AHMET
SEYYİT AHMET SEYYİT AHMET
SALİH OĞULLARI SEYYİT AHMET SEYYİT AHMET
MEHMET SEYYİT MEHMET
AHMET SEZAİ
ALİ ŞABAN
OSMAN ŞAKİR
HACI SALİH BEYZADE BEHÇET ŞEVKET
RECEP TAHİR
BİNNAZ HALİL TALAT
İBRAHİM TEVFİK
HAFIZ VASFİ MEHMET
DELİ VELİ OĞULLARI İSMAİL VELİ
SEYİT ALİ YAKUP
ABDURRAHMAN YUNUS
AHMET YUNUS
HÜSEYİN YUNUS
YUSUF OĞULLARI İSMAİL YUNUS
SEYİT ALİ YUNUS
HASAN YUSUF
KÖR HASAN OĞULLARINDAN MUSTAFA YUSUF
MEHMET OĞULLARI SÜLEYMAN AHMET
HASAN EMİN
HASAN HACAMAT
İBRAHİM HÜSEYİN
BAKLACI OĞULLARI İBRAHİM HÜSEYİN
ŞEVELAK İLYAS
ABDULLAH OĞULLARI ALİ OSMAN İSMAİL
MEHDİ MUSTAFA MEVLÜT
BODUR 0ĞULLARI MEHMET ABDULLAH
İSLAM OĞULLARI MEHMET ALİ ABDULLAH
ABDULLAH AHMET
HALİL İMAM OĞULLARI İBRAHİM AHMET
İSMAİL AHMET
İSMAİL AHMET
NALBANT OĞULLARI İSMAİL AHMET
MEHMET OĞULLARI İSMAİL AHMET
MEHMET AHMET
ALİBEY OĞULLARINDAN MEHMET AHMET
SOĞAN YEMEZ MEHMET AHMET
KARAMEHMET MEHMET AHMET
KIRMIZI MEHMET AHMET
MOLLA İSMAİL AHMET
KÜRT OĞULLARI MUSTAFA AHMET
MUHACİR ŞAKİR OĞULLARI ŞAKİR AHMET
HASAN AHMET RAGIP
ALİ EFENDİ OĞULLARI DURMUŞ ALİ
EMİN ALİ
HACI MEHMET ALİ
HÜSEYİN ALİ
DELİ İBRAHİM OĞULLARI İSMAİL ALİ
MAHMUT ALİ
MEHMET ALİ
MEHMET ALİ
HACI MEHMET OĞULLARI MEHMET ALİ
ALAKÖR0ĞULLARI MEHMET ALİ
MUSTAFA ALİ
KARA İSMAİL OĞULLARI MUSTAFA ALİ
SAĞIR RAŞİT ALİ
HASAN BAYRAM
KOCA MEHMET BİLAL
ALİ DURMUŞ
HALİL DURMUŞ
KÖSE OĞULLARI HALİL DURMUŞ
KURU OĞULLARI HACI MEHMET EMİN
İSMAİL EMİN
İRİCEKLİ OĞULLARI İSMAİL EMİN
FEVZİ ESAT
MUSTAFA HACI MEHMET
MUSTAFA HACI MEHMET
TURGUT OĞULLARI MUSTAFA HAFIZ AHMET
ÇIRAK 0ĞULLARI MEHMET HAFIZ HASAN
ARİF HAKKI
OSMAN BEŞE OĞULLARI MEHMET HAKKI
HACI AHMET HALİL
HACI RECEP HALİL İSMAİL
MOLLA HASAN 0ĞULLARI AHMET HASAN
MUSTAFA HASAN
HACI OĞULLARI MEHMET HAŞİM
ÇAY GÖL OĞULLARINDAN MUSTAFA HAŞİM
ARAP OĞULLARI ARİF HÜSEYİN
MEHMET HÜSEYİN
BAYRAM ÇAVUŞ OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN
MEHMET ALİ HÜSEYİN
MUSTAFA HÜSEYİN
İLYAS 0ĞULLARI MUSTAFA HÜSEYİN
SALİH HÜSEYİN
ARAP HÜSEYİN ARİF
HACI MEHMET HÜSEYİN MUSTAFA
DİKİCİ OĞULLARI MUSA İBRAHİM HALİL
ARİF İDRİS
AĞACIK HAMDULLAH İHSAN
BURSALI OĞULLARI MEHMET İSMAİL
HALİL İSMAİL
HÜSNÜ İSMAİL
MEHMET İSMAİL
ÇALIK MUSTAFA İSMAİL
ŞAKİR İSMAİL
HACI İSMAİL AĞA OĞULLARI HACI MEHMET İZZET
MEHMET İZZET
HACI GENÇ ALİ KADİR
AHMET KAMİL
MAHMUT KAMİL
KARACA 0ĞULLARI EYÜP MAHMUT
GEBİŞ OĞULLARINDAN ABDULLAH MEHMET
HATİP OĞULLARI AHMET MEHMET
AYVAZ OĞULLARI AHMET MEHMET
AHMET BEŞE OĞULLARI AHMET MEHMET
ALİ MEHMET
DURMUŞ MEHMET
AKKUM0ĞULLARI DURMUŞ MEHMET
KÜÇÜKMEHMET OĞULLARINDAN HASAN MEHMET
KÜÇÜKMEHMET OĞULLARINDAN HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
İSMAİL MEHMET
KARGA MEHMET MEHMET
MOLLA MUSTAFA MEHMET
MUSA MEHMET
MUSTAFA MEHMET
ALİ BEY OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET
MUSTAFA MEHMET
ARABACI OĞULLARI MUSTAFA MEHMET
MÜMİN 0ĞULLARI MUSTAFA ÇAVUŞ MEHMET
ALİ MOLLA OĞULLARI OSMAN MEHMET
ARMUTCU OĞULLARI ÖMER MEHMET
EYÜP OĞULLARI TAHİR EFENDİ MEHMET
MUSTAFA MEHMET TEVFİK
KELEŞ OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
AHMET MUSTAFA
MOLLA AHMET MUSTAFA
ALİ MUSTAFA
KÖSE KADI OĞULLARI ALİ EFENDİ MUSTAFA
ARİF MUSTAFA
HÜSEYİN MUSTAFA
AĞMA HAFIZ OĞULLARI HÜSEYİN MUSTAFA
İSMAİL MUSTAFA
MAHMUT MEHMET MUSTAFA
AŞIR MEHMET MUSTAFA
KAYA OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
YAHYA OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
MUSTAFA MUSTAFA
OSMAN MUSTAFA
KARACA 0ĞULLARI OSMAN MUSTAFA
OSMAN OĞULLARI YAKUP MUSTAFA
YAKUP MUSTAFA
SÜLEYMAN NECİP
UZUN OĞULLARI SÜLEYMAN NECİP
İBRAHİM NURİ
İSMAİL NURİ
ARABCIK OĞULLARI İSMAİL NURİ
AŞKAK OĞULLARI MUSTAFA NURİ
AHMET OSMAN
OSMANPAŞA OĞULLARI AHMET OSMAN
ALİ OSMAN
ALİ OSMAN
İDRİS OSMAN
MEHMET OSMAN
ALİ RAŞİT
SATILMIŞ OĞULLARI MEHMET RAŞİT
MUSTAFA RECEP
HIRKA OĞULLARI MEHMET SALİH
KARA AHMET OĞULLARI MUSTAFA SÜLEYMAN
SEFER OĞULLARINDAN AHMET ŞAKİR
MEHMET ŞAKİR
AHMET ŞAKİR
DURMUŞ TAHİR
ŞAMLI OĞULLARI ARİF YUSUF
ALİ KAVAS OĞULLARI İBRAHİM ALİ
İSMAİL EYÜP
KADI OĞULLARI SELİM HALİL
HACI SÜLEYMAN OĞULLARI MEHMET HALİL İBRAHİM
HALİL HÜSEYİN
KARA SÜLEYMAN OĞULLARI İSMAİL HÜSEYİN
TOPAL İMAM OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN
MARAŞ OĞULLARI MUSTAFA İBRAHİM
BARDAKÇI OĞULLARI HASAN HÜSEYİN MEHMET
KAZAK OĞULLARI MEHMET ALİ NAZİF ZİVER
SARI OĞULLARI OSMAN NURİ
AHMET ABDURRAHMAN
AZİZ AHMET
HASAN OĞULLARI NURİ AHMET
ARSLAN OĞULLARINDAN FEYZULLAH ALİ
İBRAHİM ALİ
KARACI OĞULLARI AHMET DURMUŞ
HALİL DURMUŞ
SEFER OĞULLARI HASAN EMİN
MÜCRİM OĞULLARINDAN SELİM EYÜP
İSMAİL HALİL
MUSTAFA HALİL
MUSTAFA HASAN
ÖMER HÜSEYİN
ÖMER SİPAHİ MUSTAFA HÜSEYİN
DUMAN OĞULLARI ALİ İSMAİL
HAŞİM İZZET
HÜSEYİN MAHMUT
SİVRİ OĞULLARINDAN ALİ MEHMET
HACI MEHMET OĞULLARI EMİN MEHMET
HEBİL OĞULLARINDAN HASAN MEHMET
MEŞECİ OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET
ÇITAK İBRAHİM MEHMET
MUSTAFA MEHMET
RAŞİT MEHMET
SEYİT ALİ MEHMET
DANA OĞULLARI ŞABAN MEHMET
OSMAN MEHMET KAMİL
AHMET MUSTAFA
KENAN OĞULLARI EMİN MUSTAFA
HALİL İBRAHİM MUSTAFA
MOLLA HASAN OĞULLARI İBRAHİM MUSTAFA
MUSTAFA MUSTAFA
SALİH MUSTAFA
AHMET NURİ
KAYAS OĞULLARINDAN MEHMET OSMAN
ALİPAŞA OĞULLARINDAN HÜSEYİN ÖMER
SEFER OĞULLARINDAN MUSTAFA RAMAZAN
ALİ KAYIŞ AHMET RECEP
AHMET RECEP
İSMAİL RIZA
HATİP MUSTAFA SADIK
HALİL SAİT
KARACA OĞULLARINDAN HABİL SALİH
ÇAYCI OĞULLARI HASAN SEYİT AHMET
HACI MEHMET ŞABAN
ALİ ŞÜKRÜ
KIYAS OĞULLARI HASAN TAHİR
İBRAHİM TEVFİK
DURMUŞ VELİ
EYÜP ABDULLAH
KUZU OĞULLARINDAN MEHMET ABDULLAH
AHMET AHMET
BULAN OĞULLARI CEMALETTİN AHMET
HÜSEYİN AHMET
HACI OSMAN OĞULLARI MEHMET AHMET
İMAM OĞULLARINDANDAN MUSTAFA AHMET
NAZİF AHMET
MUSTAFA AHMET HAMDİ
NAZIR OĞULLARI ARİF AHMET NURİ
DOĞANCI OĞULLARI ALİ ALİ
HACI OĞULLARI İBRAHİM ALİ
MEHMET ALİ
RAMAZAN ALİ
SALİH ALİ
DELİ İMAM OĞULLARINDAN MUSTAFA ARİF
HASAN BASRİ
BİRE OĞLU HASAN BAYRAM
MUSTAFA BAYRAM
MEHMET BEKİR
HAMAM ABDULLAH CAFER
DAVUT ALİ CEMAL
HALİL DURMUŞ
KOBAŞ OĞULLARI HASAN DURMUŞ
SAĞIR OĞULLARINDAN İBRAHİM DURMUŞ
İSMAİL DURMUŞ
OSMAN BEŞE OĞULLARI MUSTAFA EMİN
MEHMET EMİN
SEYYİT EMİN
KANBER ETHEM
NASUH OĞULLARINDAN MEHMET ETHEM
HÜSEYİN HAKKI
İMAM MUSTAFA HAKKI
İBRAHİM OĞULLARI HAMİT HAMİT
ALİ HASAN
MEHMET HASAN
YÜZBAŞI OĞULLARINDAN TAHİR HASAN
HÜSEYİN HASAN
KAVAS OĞULLARINDAN MEHMET HÜSEYİN
SARI OĞULLARI MEHMET HÜSEYİN
MUSTAFA HÜSEYİN
HALİL HÜSNÜ
OSMAN BEY OĞULLARI İBRAHİM İBRAHİM
MUSTAFA İBRAHİM
NAZİF İBRAHİM
SALİH İLYAS
DURUCU OĞULLARI DUR MEHMET İSMAİL
KARA ABDULLAH OĞULLARI MEHMET İSMAİL
HACI İMAM OĞULLARI MEHMET İSMAİL
MUHARREM İZZET
MUHARREM İZZET
ÇEREBAŞ OĞULLARI MUHARREM İZZET
DURMUŞ JÖN
ÇİFTÇİ OĞULLARINDAN HASAN KADİR
ÇIKINCI HASAN KADİR
ÇAKIR OĞULLARI İSMAİL MAHMUT
KADI BAYRAM MEHMET
HASAN MEHMET
HASAN MEHMET
İBRAHİM HASAN MEHMET
HASAN MEHMET
İMAM OĞULLARI HASAN MEHMET
KÜÇÜK 0ĞULLARI HASAN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
İMAM OĞULLARINDAN HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
KOCABIYIK OĞULLARINDAN İSMAİL MEHMET
MEHMET MEHMET
HALİL MEHMET ÇAVUŞ MEHMET
KARAMUSTAFA OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET
NURİ MEHMET
OSMAN MEHMET
SALİH MEHMET
SALİH MEHMET
HACI MEHMET OĞULLARI ZEKERİYA MEHMET
SÜLEYMAN MEHMET ALİ
HÜSEYİN MEHMET HAYRİ
KARA AHMET MEHMET MUHARREM
KARAAHMET OĞULLARI MEHMET MUHARREM
AHMET MUSTAFA
AHMET MUSTAFA
DADIŞLI DURMUŞ MUSTAFA
HASAN MUSTAFA
YORGANCI HÜSEYİN MUSTAFA
KETHÜDA OĞULLARINDAN HÜSEYİN ÖMER MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
ALİM OĞULLARINDAN MEHMET ALİ MUSTAFA
MUSTAFA MUSTAFA
OSMAN MUSTAFA
SEYİT ALİ MUSTAFA
ABDURRAHMAN OĞULLARINDAN EMİN MUSTAFA
TOSUN MUSTAFA NUMAN
İZZET NURİ
HÜSEYİN OSMAN
DERVİŞ SADIK
BÜYÜMEZ OĞULLARINDAN DURMUŞ SADIK
MEHMET SALİM
DURMUŞ SERVET
İMAM OĞULLARI EMİN SÜLEYMAN
TAHİR ŞÜKRÜ
ÇAKIR OĞULLARI MUSTAFA YUSUF
ABDULMECİT OĞULLARI TAHİR YUSUF
ÖMER OĞULLARI ALİ ABDULLAH
ARİF AHMET
DURMUŞ AHMET
MEHMET AHMET
GEBEŞ MEHMET AHMET
MEHMET AHMET
MEHMET AHMET
MEHMET AĞA MUSTAFA AHMET
OSMAN AHMET
OSMAN AHMET
AFENKIR OĞULLARINDAN İBRAHİM AHMET ŞEVKİ
KARAALİ OĞULLARINDAN AHMET ALİ
HASAN ALİ
HASAN ALİ
ÇÖMREK HÜSEYİN ALİ
İSMAİL ALİ
MEHMET ALİ ALİ
HACI AHMET OĞULLARI MEHMET ALİ ALİM
ŞAKİR ARİF
MEHMET OĞULLARI MEHMET BEKİR
KARACA AHMET DURMUŞ
HACI HÜSEYİN DURMUŞ
GÖKGÖZ İBRAHİM DURMUŞ
GİVAN DAMADI - EMİN
ARİF EMİN
CEDİDULLAH OĞULLARINDAN MEHMET EMİN
MEHMET EMİN
SEFER OĞLU MEHMET EMİN
DEREKÖYLÜ OĞULLARI MEHMET EMİN
ARABACI OĞULLARINDAN MUSTAFA EMİN
ŞAKİR EMİN
ABDURRAHMAN OĞULLARI MEHMET EŞREF
SALİH EŞREF
HACI ABDURRAHMAN EŞREF NURİ
HACI HÜSEYİN FEYZİ
HACI HÜSEYİN HÜSEYİN FEYZULLAH
ALİ HACI ÖMER
AŞIK OĞULLARINDAN SALİH HAKKI
HASAN OĞULLARI HASAN HASAN
ÇOBAN İBRAHİM HASAN
MEHMET HİLMİ
İSMAİL HÜSEYİN
ÇALIK OĞULLARINDAN AHMET HÜSEYİN
AHMET İBRAHİM
DELİ AHMET OĞULLARI MUSTAFA İBRAHİM
AHMET İSMAİL
AHMET İSMAİL
ALİ İSMAİL
HÜSEYİN İSMAİL
MEHMET İSMAİL
MEHMET İSMAİL
KOCA BIYIK OĞULLARI MEHMET İSMAİL
İMAM MEHMET İSMAİL
MUSTAFA İSMAİL
LUSTAR OĞULLARI MUSTAFA İSMAİL
HASON OĞULLARI AHMET İZZET
MOLLA HASAN DURMUŞ KAMİL
KODAL OĞLU MEHMET KAMİL
ŞAKİR KAMİL
OSMAN ŞAKİR KAMİL
MEHMET MAHMUT
HACI KERİM OĞULLARI MEHMET MAHMUT
SARI OĞULLARI HASAN MEHMET
ŞEHİRLİ OĞULLARINDAN ABDULLAH MEHMET
ABDULLAH MEHMET
SANCAKTAR OĞULLARINDAN AHMET MEHMET
AHMET MEHMET
AHMET MEHMET
MUSACIK AHMET MEHMET
PENBESANCAKDAR OĞULLARI AHMET MEHMET
ALİ MEHMET
HASAN OĞULLARINDAN ALİ MEHMET
ABİDİN PEŞE ALİ MEHMET
BAYRAM ALİ MEHMET
ALİ MEHMET
EMİN MEHMET
EMİN MEHMET
HACI EMİN MEHMET
HASAN MEHMET
HÜSEYİN MEHMET
ÇALIK OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET
GÖKGÖZ OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET
ÇARŞAMBALI OĞULLARINDAN İBRAHİM MEHMET
KALAYCI ALİOSMAN OĞULLARI İSMAİL MEHMET
HACI OĞULLARINDAN MAHMUT MEHMET
MEHMET MEHMET
BOZ AHMET OĞULLARI MEHMET MEHMET
MEHMET MEHMET
MOLLA OĞULLARI MEHMET MEHMET
MEHMET MEHMET
YAHYA MEHMET MEHMET
MUSTAFA MEHMET
MUSTAFA MEHMET
AŞÇI OĞULLARI MUSTAFA MEHMET
DELİ MEHMET OĞLU DAMADI MUSTAFA MEHMET
OSMAN MEHMET
SARI HÜSEYİN OĞULLARINDAN SALİH MEHMET
SALİH MEHMET
SALİH MEHMET
PİRİPAŞA SALİH MEHMET
GEBEŞ OĞULLARI MEHMET MEHMET EMİN
YAHYA MEHMET MEHMET
İMAM OĞULLARINDAN MEHMET EFENDİ MEHMET RAFET
TOSBA EMİN MUSTAFA
KAPISIZ OĞULLARINDAN EMİN MUSTAFA
KARAOSMAN HALİL MUSTAFA
MANSUR OĞULLARINDAN İSMAİL MUSTAFA
ÖMER OGULLARI MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
MEHMET MUSTAFA
EŞEM MEHMET MUSTAFA
DÖNGELCİ MEHMET MUSTAFA
MAHMUT OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
AKÇE OĞULLARI MEHMET MUSTAFA
SALİH MUSTAFA
TONYA MUSTAFA EMİN
MEHMET NAZİF
İSMAİL NİMET
ABDURRAHMAN NURİ
MUSTAFA NURİ
TOPAL OĞULLARI ALİ OSMAN
OSMAN OSMAN
KARABAŞ MEHMET ÖMER
MEHMET RASİM
MEHMET REŞİT
KAYALI OĞULLARINDAN AHMET SADIK
PEHLİVAN OĞULLARI MEHMET SADIK
AHMET SALİH
AHMET SALİH
ALİ SALİH
KABACIK ALİ SALİH
KALPAKÇI OĞULLARINDAN EMİN SALİH
NURİ ŞÜKRÜ
NURİ ŞÜKRÜ
AHMET TEVFİK
AHMET TEVFİK
BABBAB OĞULLARI ALİ YUSUF
ACEM OĞULLARI İSMAİL YUSUF
AHMET HASAN
OSMAN HÜSEYİN
KAYIŞÇI OĞULLARI MUSTAFA HÜSEYİN
ALİ KAÇAR OĞULLARI MAHMUT MEHMET
MUSTAFA MEHMET
BOSTANCI OĞULLARINDAN TEVFİK MEHMET
ALİ MUSTAFA
HÜSEYİN MUSTAFA
EMİR MEHMET OĞULLARI MUSTAFA MUSTAFA
DURMUŞ NURİ
SARI ABDULLAH OĞULLARI MEHMET NURİ
HAFIZ YUSUF OĞULLARINDAN MEHMET YAKUP
HACI MEHMET OĞULLARI MEHMET AHMET
ALİ AHMET
AKÇA ŞEYH OĞULLARI İZZET AHMET
DOĞANCI OĞULLARI ALİ ALİ
YUNUS ALİ
SAĞIZ İBRAHİM DURMUŞ
MÜEZZİN OĞULLARI HASAN HALİL
HACI HALİL OĞULLARI HÜSEYİN HASAN
HÜSEYİN OĞULLARI AHMET HÜSEYİN
MUSTAFA HÜSEYİN
KEMAL VELİ HÜSEYİN
SOLKAN OĞULLARI AHMET İBRAHİM
SOLKAN OĞULLARI AHMET İBRAHİM
GÖK OĞULLARI DURMUŞ İSMAİL
SÜLEYMAN İSMAİL
İSMAİL MEHMET
ABDİ OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET ALİ
İSMAİL MUSTAFA
KEMAL OĞULLARI ALİ OSMAN
AĞA OĞULLARI EŞREF RECEP
TURİDİ OĞULLARI İSMAİL SADIK
CAMHOŞ OĞULLARI MUŞLA TEVFİK
MUSTAFA ALİ
KALAYCI OĞULLARINDAN İSMAİL DURMUŞ
KANDİL MUSTAFA HALİT
DURMUŞ HASAN
MUSTAFA HÜSEYİN
SÜLEYMAN OĞULLARI MEHMET HÜSNÜ
PAŞALI OĞULLARI MEHMET İBRAHİM
ALİBEY0ĞULLARI AHMET MEHMET
MUSTAFA NURİ
KAMİL HALİL
AHMET MEHMET
OSMAN MEHMET
RIFAT MUHARREM ASAF EFENDİ
ALİŞ OĞULLARINDAN HASAN OSMAN
EYÜP OĞULLARI ALİ RIZA
KARABACAK OĞULLARI MEHMET İSMAİL
KALAYCI OĞULLARI ÖMER MUSTAFA
LAZ OĞULLARI MUSTAFA ŞAKİR
MALAK OĞULLARI ABDULLAH MEHMET
MERŞAN BEKİR AHMET ADNAN EFENDİ
YENEMUKHACAMAT
HAMZA OĞULLARI MEHMET HASAN
HAĞUK İSMAİL
HASAN HÜSEYİN İSMAİL
HACI AHMET MAHMUT
ÇAR HACI OĞULLARI ÖMER MEHMET
ALİ NECİP
HACI KOÇAK OĞULLARI YAKUP AHMET
POT OĞULLARI AHMET ALİ
GAZANFER OĞULLARI MEHMET ALİ
TUZ OĞULLARI SEYYİT AHMET HASAN
EMİN EFENDİ DURMUŞ İSMAİL
BALCI OĞULLARI HALİL MUSTAFA
HASAN RAMAZAN
HACI BEKİR OĞULLARI HALİL YAKUP
İSMAİL AĞA OĞULLARI AHMET AHMET
NALBANT OĞULLARI HÜSEYİN AHMET
DELİ OĞULLARI MEHMET ALİ
LAZ OĞULLARI MEHMET EMİN
HATİP OĞULLARINDAN MEHMET MUSTAFA
İMAM OĞULLARI BEKİR NURİ
MUSLU OĞULLARI KADİR ARİF
HACI İBRAHİM OĞULLARI İBRAHİM HASAN
KAYRANCI OĞULLARI HALİL HÜSEYİN
MEHMET ŞUAYİP
MUSA OĞULLARI MUSTAFA BEKİR
OSMAN BAŞ OĞULLARI AHMET DURMUŞ
AHMET İBRAHİM
CEBECİ OĞULLARI AHMET MEHMET
HALİL OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET ŞÜKRÜ
YAZICI OĞULLARI MAHMUT RIFAT
ALİDEDE OĞULLARI ALİ İSMAİL
KOCA BIYIK OĞULLARI MEHMET İSMAİL
ESKİCİ OĞULLARI HACI MEHMET MAHMUT
HÜSEYİN PAŞA OĞULLARI MUSTAFA MEHMET
ÇAKIR OĞULLARI AHMET SEFER
MAHMUT HACI ALİ
MEHMET ALİ OĞULLARI HALİL MUSTAFA
MAHMUT ABDURRAHMAN
SALİH HÜSEYİN
MEHMET AHMET
MUSTAFA MEHMET
NAZİF İSMAİL
HASAN MUSTAFA
İZZET NURİ
DURMUŞ MUHARREM
ŞAKİR HÜSEYİN
MEHMET ALİ MUSTAFA
HÜSEYİN MEHMET
GÖKÇE OĞULLARI MUSTAFA ETHEM
HÜSEYİN HALİL
AYŞE OĞULLARI HALİT HARİK
EMRULLAH NAZIM
ABDULLAH MEHMET
AHMET SALİH
HASAN HÜSEYİN
ABDULLAH İSMAİL
HÜSEYİN ALİ OSMAN
MUSTAFA NURİ
MEHMET İSMAİL
MUHARREM İZZET
HALİL KAMİL
HASAN MEHMET
SALİH HÜSEYİN
SALİH HASAN
MUSTAFA HALİL
MEHMET MEHMET
MEHMET RECEP
FEYZULLAH HASAN
HASAN MEHMET
İSMAİL HÜSEYİN
HASAN TAHİR
HÜSEYİN MAHMUT
MEHMET MEHMET
ALİ ŞAKİR
ÖMER HASAN
HASAN RECEP
MEHMET MUSTAFA
ARİF İSMAİL
HÜSEYİN ÖMER
ALİ RAŞİT
HASAN MUSTAFA
HALİL AHMET
MEHMET MEHMET
MEHMET İSMAİL
HÜSEYİN HASAN
MEHMET DURMUŞ
MUSTAFA MEHMET
MEHMET MEHMET
HACI MEHMET MEHMET
DURMUŞ MUSTAFA
MEHMET HÜSEYİN
HASAN MEHMET
İSMAİL ÖMER
İSMAİL MEHMET
SÜLEYMAN SADULLAH
MUSTAFA OSMAN
MUSTAFA AHMET
RIZA MUSTAFA
MEHMET İSMAİL
MEHMET NURİ
MEHMET EMİN
YAKUP MUSTAFA
AHMET MEHMET
BUDAKOĞULLARINDAN SALİH HASAN