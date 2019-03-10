Çanakkale sergisine büyük ilgi

Haber: Esra Öztürk

8-9 Mart tarihlerinde Bolu halkının ziyaretine sunulan eserler büyük beğeni topladı. Özellikle öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen sergide, savaşta kullanılan asker kıyafetleri, boş mermi kovanları, silahlar, askerlerin mataraları ve yemek kapları, fotoğraflar ve temsili anıt mezarların ziyarete sunulduğu müzede gezenler duygu dolu anlar yaşadı. Yediden yetmişe tüm halkın ziyaret ettiği müzede yoğun katılım gözlenirken gezenler o günleri bir daha anma fırsatı buldular. Sergi sonunda vatandaşlara hoşaf dağıtıldı.