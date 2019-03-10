Çanakkale sergisine büyük ilgi

Özdilek Alışveriş Merkezi yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle AVM içerisinde büyük zafere tanıklık eden eserleri bir müze halinde sergiledi.

Çanakkale sergisine büyük ilgi

Haber: Esra Öztürk

8-9 Mart tarihlerinde Bolu halkının ziyaretine sunulan eserler büyük beğeni topladı. Özellikle öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen sergide, savaşta kullanılan asker kıyafetleri, boş mermi kovanları, silahlar, askerlerin mataraları ve yemek kapları, fotoğraflar ve temsili anıt mezarların ziyarete sunulduğu müzede gezenler duygu dolu anlar yaşadı. Yediden yetmişe tüm halkın ziyaret ettiği müzede yoğun katılım gözlenirken gezenler o günleri bir daha anma fırsatı buldular. Sergi sonunda vatandaşlara hoşaf dağıtıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hatice Kübra Tongar'a büyük ilgi
Hatice Kübra Tongar'a büyük ilgi
  1. Bolu

banner133

banner128

banner129

banner124