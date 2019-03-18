“Çanakkale Zaferi bir kahramanlık destanıdır”

Haber: BMA

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, bir mesaj yayımlayarak Aziz Şehitlerimizi andı. CHP İl Başkanı Karsu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun yurdunu her ne şartta olursa olsun, gerekirse ölümüne savunacağının delili olması açısından çok önemlidir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bugün, Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günüdür. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için düşmanla amansız mücadelelere girmiştir. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür.

Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan düşmanla çarpışan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”