Çanakkale Zaferi mesajları

Haber: N. Halid Altundal

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla birer mesaj yayınlayan ilçe ve belde belediye başkanlarının mesajları şu şekilde:

Tanju Özcan – Bolu Belediye Başkanı

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdığı en önemli destanlardan bir tanesidir. Çanakkale’de en zor zamanlarda bile Türk milleti işgalci devletlerin yenilmez denilen donanmalara karşı, tarihi bir karşı koyuş sergileyerek, dünya savaş tarihine geçen bir zafer kazanmıştır. Büyük yoksunluklar ve yoksulluk içinde var olma mücadelesi veren bu aziz millet, söz konusu vatan olunca neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş ve yüz binlerce şehit ve gazi verilmesine rağmen, “Çanakkale Geçilmez” ibaresini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bizlere bu cennet vatanı bırakabilmek için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin değerlerini bilmek ve Çanakkale Destanını gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli görevlerinden olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyorum.

Fatih Kavak – Seben Belediye Başkanı

Çanakkale Zaferi, kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destandır. Bu destanın her safhasında insanlık onuru vardır. Bugün dünyada az sayıdaki ordunun elde edebileceği büyük bir başarıyı kazanan askerlerimiz, Çanakkale’ye savaşmak için değil adeta ölmek için gitmiştir. Çanakkale; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanımız ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Recayi Çağlar – Yeniçağa Belediye Başkanı

Ecdadımızın kutlu Çanakkale Zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Vatanının ve Milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum.

Emin Tekemen – Kıbrıscık Belediye Başkanı

Savaşmayı değil ölmeyi emreden Mustafa Kemal ve dönmeyi asla düşünmeyen Mehmetçik 105 yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kıldı. Ruhları şad olsun. Bu gün şehitlik mertebesini sadece din savaşına indirgeyen anlayış Anafartalar kahramanını hafızalardan silmek istese bile bunu başaramayacak Wiston Churchil’e imkansızın ne olduğunu gösteren Seyit Onbaşı’nın torunları olarak bizler bu gün aynı inanç ve kararlılıkla ülkemize sahip çıkacağız. Umudumuzu asla yitirmeyecek 7 düvele karşı kurtuluş Savaşını vermiş olan kahramanlarımıza borcumuzu ödemekten bir an tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Atatürk başta olmak üzere yaşamını ülkesine adayan tüm kahramanlarımızı, yurdunu canından üstün bilen şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı şükran ve rahmetle anıyorum.

Ahmet Çankaya – Göynük Belediye Başkanı

Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'yi geçilmez kılan silah arkadaşları olmak üzere, tüm İstiklal Kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Turhan Bulut – Mengen Belediye Başkanı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yürek ruhtur’ sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin kazanılmasının en kararlı adımlarından olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Gününde; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Çanakkale Şehitlerini, topraklarımızı kanlarıyla yoğuran tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Mustafa Allar – Gerede Belediye Başkanı

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında, vatan için gözünü kırpmadan cepheye koşan aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'yi geçilmez kılan Milletimizin bu eşsiz zaferini tebrik ediyorum.

Celal Beydili – Karacasu Belediye Başkanı

Bundan 105 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle 105 yıl önce dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. Bize bırakılan bu cennet vatana sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Tahsin Özcan - Taşkesti Belediye Başkanı

18 Mart 1915 Çanakkale Destanı tarihimize damga vurmuş ve bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadele ile eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Canlarını feda etme uğruna, geri dönmeyi bile düşünmeden kanlarının son damlasına kadar kahramanca mücadele eden ecdadımızın sayesinde bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşamlarımızı devam ettiriyoruz. Bizler de ecdadımızın göğsünü siper ederek kazandığı ve bize emanet ettiği bu topraklarda onların bizlere öğrettiği şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferimizi kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.