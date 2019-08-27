Cani katil zanlısı Bolu’da

Haber: C. Kutay AYKAN

Fedai Baran, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne gizlice getirilen cani katil zanlısı burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi. Baran, tek kişilik hücreye konuldu.

Fedai Baran (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai Baran ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı Fedai Baran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 10:45