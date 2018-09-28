Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İl Sağlık Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde 15 yıldır sağlık personeli olarak çalışan ve son 4 yıldır da ambulans sürücüsü olarak 6 Nolu Acil Sağlık Hizmet İstasyonunda görev yapan tek kadın şoför Asuman Nadar, ilgi odağı oldu. Ambulans şoförü Nadar’a Acil Tıp Teknisyeni olan (ATT), Tuğçe Özkan (25), Merve Özçelik (25) ve Hülya Çetindağ (33) eşlik ediyor. İl Sağlık Müdürlüğünün 4 meleği kazalar ve çeşitli vakalara hep birlikte gidiyor.

BABAMA İNAT ŞOFÖR OLDUM

4 yıldır Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak görev yapan bir çocuk annesi Asuman Nadar, bu mesleğe babasına inat olsun diye başladığını belirterek, “15 yıldır İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapıyorum. 4 yıl önce ambulans şoförlüğü için sınav açıldı ve bende girmek için babamdan izin istedim. Babam, ısrarla ’Sen bu işi yapamazsın, boşuna girme’ diyerek beni soğutmaya çalıştı. İlk sınavı kazandım, direksiyon ve sürüş sınavına hazırlanırken, yine aynı şeyleri söyledi. Bende inat ettim ve bu işi başardım. 4 yıldır da zevkle bu işi yapıyorum” dedi.

BİR BAKAN BİR DAHA BAKIYOR

Ambulans şoförlüğü mesleğinde çok zorluklar çektiğini de dile getiren Nadar, “Sıcak olaylarda fazla zorlanmıyorum. Ama, bazı kaza olaylarında zorluklar yaşıyorum. Beklenmedik tepkilere neden oluyorum. Çok da ilgi görüyorum. Kurallar gereği kırmızı ışıkta durunca, yanıma yaşanan birçok sürücü beni direksiyon başında görünce dönüp bir kere bakıyor, inanamıyor bir daha bakıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Kadınlarında bu işi yapabileceğini göstermek, ok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE OLMAKTAB MUTLUYUZ

Ambulans şoförü Asuman Nadar, 3 hem cinsiyle birlikte çalışıyor. Acil Tıp Teknisyeni olan Tuğçe Özkan, Merve Özçelik ve Hülya Çetindağ, kendilerine 112’nin melekleri denilmesinden mutlu olduklarını belirterek, “4 kadın sağlıkçının bir arada çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Bizi görenler çok şaşırıyor. Bir yaralıyı taşırken bile zorlanmıyoruz. Bizim için önce insan sağlığı. Kadın olmamız bu işi yapamayacağız anlamına gelmez ve erkekler gibi bizde insan sağlığını ön plana alarak canla başla çalışıyoruz” dediler.