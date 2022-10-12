Canını kurtarmak için atladığı kamyonun altında kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Korkunç kaza dün akşam saat 23.00 sıralarında Deveci köyünde meydana geldi. Beypiliç’in Bolu’daki kesimhanesine götürmek üzere aracına canlı tavuk yükleyen İbrahim Karakaya Bolu’ya doğru yola çıktı. Yolun bir noktasında kamyonun fren aksamında oluşan arıza nedeniyle kamyon geri geri kaymaya başladı.

UÇURUMA ATLADI

Sürücü Karaya, kamyonun geriye doğru kaydığını fark ederek panikle araçtan uçuruma atladı. Bu esnada canlı tavuk yüklü kamyon da uçurumdan aşağıya devrilmeye başlayınca talihsiz sürücü kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kazada 14 EV 121 plakalı kamyon tamamen kullanılmaz hale gelirken, binlerce canlı tavuk da telef oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kamyon sürücüsü İbrahim Karakaya’nın cansız bedeni güçlükle uçurumdan yukarıya çıkartıldı.