Haber: Semih BAYKAL

Kaza, TEM Otoyolu Bolu kesimi Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih Seyitoğlu yönetimindeki 33 AET 86 plakalı demir yüklü TIR, aynı yönde ilerleyen Abdulsamet Erenoğlu yönetimindeki BV – JG – 71 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle Seyitoğlu’nun kullandığı TIR’ın ön kısmı hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipler, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR İMDADINA YETİŞTİ

Hurdaya dönen TIR’ın şoför mahallinde sıkışan Mehmet Salih Seyitoğlu, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Seyitoğlu olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Trafiğin tek şeritten verildiği TEM Otoyolu Elmalık mevkii Ankara istikametinde, kaza yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan TIR’ların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.