Geçtiğimiz yıllarda Gerede’de üniversite öğrencisi Dilay Gül’ü 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Uğur Aydemir’e müebbet hapis cezası verildi. Ayrıntılar birazdan...
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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