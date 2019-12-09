Çankaya, Cittaslow toplantısına katıldı

Haber: BMA

Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcileri, Cittaslow Türkiye ağına katılmaya hak kazanan Köyceğiz'de düzenlenen "Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı"nda bir araya geldi. 7-8 Aralık’ta Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleşen çalıştaya, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın yanı sıra Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem, Bilim Komitesi üyeleri Prof. Dr. Murat Barkan ve Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven ile Türkiye’nin 17 Cittaslow kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kulak Mesire Alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Cittaslow Türkiye kısa filmi gösterimi yapıldı. Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, birliğin bir yıllık faaliyetleri ve planlanan projeleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin günümüzün en çağdaş kent ağlarından biri olduğunu söyledi.

Çalıştayda Cittaslow şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri ile yapılacak çalışmalar ile alakalı fikir alışverişinde bulunulurken çalıştay’a katılan davetliler ilçedeki Sultaniye kaplıcası, Kaunos antik şehiri, Ekincik orman seyir terası ile Ekincik koyunu gezme fırsatı buldular.