Çankaya, Ericek’i ziyaret etti

HABER:Aysun Beykoz

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Göynük ilçemizde de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olan isimler siyasi çalışmalarına devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı olan Ahmet Çankaya ilçenin önemli isimlerinden birisi olan Ali Eriçck’i makamında ziyaret etti. Adayla görüş alışverişinde bulunduğu Ericek, “Ay sonunda yaşanacak olan seçimlerde önce ülkemiz için, sonrada ilimiz ve ilçemiz için en hayırlı olan neyse inşallah o olur. Rabbim neylerse güzel eyler. Herkes için hayırlı olanı dilemek lazım. Sağ olsun tüm diğer parti adaylarımızda ziyaretime geldiler. Tüm adaylarımızın ortak düşüncesi ilçemize hizmet etmek ” şeklinde konuştu.

Ziyarette ilçe için yapmayı düşündüğü projelerinden bahseden Çankaya ise, “Daha önce ilçeme hizmet etme şerefine nail olmuştum. Şimdide Allah yine bana hizmet etme fırsatı verirse ekibimizle ve eskisinden daha büyük bir şevkle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MHP’li Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyaret sonrası kalabalık heyet ilçe esnafını dolaştı.