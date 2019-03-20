Çankaya, ev ziyaretlerine devam ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını ev ziyaretleri ile sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya’ya destekler her geçen gün artıyor. MHP Göynük Belediye Başkan Adayı Çankaya, ilçede yürüttüğü çalışmalarda aldığı desteği 31 Mart’ta zaferle taçlandıracaklarını belirtti. Seçimleri kapsamında çalmadık kapı bırakmayan Belediye Başkan Adayı Çankaya yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimler kapsamında ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı ayağımıza çağırmadık, biz vatandaşımızın ayağına gittik. İstek ve taleplerini aldık, sorunlarını biliyoruz, dertlerini biliyoruz. Allah nasip kısmet ederse 1 Nisan sabahından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.