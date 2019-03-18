Çankaya, gece gündüz demeden çalşıyor

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına aralıksız devam eden Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya’ya MHP MYK Üyeleri Ahmet Yılmazer ile Abdullah Bahadır Alperen de eşlik ediyor. Çalışmalarını ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri ile sürdüren Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, “Çalışmalarımızda dur durak vermeden, sıcak soğuk demeden tüm Göynüklü hemşehrilerimizin ellerini sıkıp kapılarında ki Güler yüzleri sıcak davetleri bize inanılmaz motivasyon vermekte. İnşallah Göynüklüler, Göynük’ü Ehline Emanet Edeceklerinin sözlerini verdiler. Geliyoruz” açıklamasında bulundu.

“AHMET AĞABEYİNİZİN SÖZÜ OLSUN”

Çalışmalara ilişkin açıklamasında ayrıca çalmadık kapı, öpmedik el bırakmayacaklarının altını çizen Çankaya, “Sorunları biliyoruz, Allah’ın izniyle üstesinden gelerek Göynük’ümüzü marka bir şehir haline getireceğiz. Ahmet ağabeyinizin sözü olsun” dedi.