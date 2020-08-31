Çankaya, Göynük halkını uyardı

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, vatandaşlara salgın kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Çankaya, Göynük halkını uyardı

Haber: BMA

Koronavirüs tehlikesinin giderek yayıldığı son zamanlarda Göynük ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Çankaya tarafından vatandaşlar salgın kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Başkan Çankaya vatandaşlara yaptığı çağrıda, “Covid-19 Pandemisi sonrası kontrollü sosyal hayat önlemleri kapsamında ilçemiz genelinde özellikle halk pazarının yanı sıra, kafe, restoran, çay bahçeleri, cadde ve sokaklarda başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Unutmayalım tehlike henüz geçmiş değil” uyarısında bulundu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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