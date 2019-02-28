Çankaya, Göynük’e hizmete hazır

Haber: Gönül Olutürk

1989-2004 yılları arasında 3 dönem Göynük Belediye Başkanlığı yapmış olan Ahmet Çankaya, Milliyetçi Hareket Partisi’nden(MHP) yeniden Belediye Başkan Adayı olmasının ardından çalışmalarına hızlı başladı. Göynük’ün gelişip kalkınmasında geçmişteki belediye başkanlığı döneminde yaptığı girişimlerle önemli rol oynayan Çankaya, 31 Mart Yerel Seçimleri için seçim çalışmaları kapsamında kurumları ziyaret ediyor, esnaflar bir araya geliyor ve köylere de ulaşarak vatandaşların dertlerini dinliyor. Geçmişte olduğu gibi seçilmeleri halinde yeni dönemde de Göynük’ün geleceğe ulaşacak çehresine kavuşmasını sağlayacaklarını belirten Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündüklerini söyledi. Başkan Adayı Çankaya ayrıca, “Göynük için hizmet etmeye gönüllü olmuş, vatan millet sevgisi dolu olan kadromuzla; sizlerin teveccühü ile adaletli, dürüst ve şeffaf belediyeciliği sizlere sunmaya ant içtik. Destekleriniz ve teveccühünüz ile Göynük ehline emanet geçecek ve yeniden, yeni hizmetler için tüm gayretlerimizi sarf edeceğiz. Yapılması gereken çok iş, yürümemiz gereken uzun bir yolumuz var. Birlik beraberlik içerisinde hep birlikte Göynük için çalışmaya ben hazırım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 11:38