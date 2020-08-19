Çankaya, MHP Genel Merkezinde

Haber: BMA

İlimizin şirin ilçesi Göynük’te ilçenin gelişip güzelleşmesi adına çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Ankara’da da temaslarda bulunmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz gün Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Merkezini ziyaret eden Başkan Ahmet Çankaya, burada MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’la bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çankaya’ya Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş da eşlik etti. Çankaya, Bülbül ve Durmaz’la belediye çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunarak destekleri için teşekkür etti.