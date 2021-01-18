Çankaya talimat verdi: Kira alınmayacak

Haber: BMA

Göynük Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısında belediye kiracısı esnafı sevindirecek bir karar alındı. Koronavirüs dolayısıyla zor günler geçiren esnafın kira bedelinde 4 aylık indirim yapılması kararlaştırıldı.

4 AY YÜZDE 50 İNDİRİM

Konuyla ilgili Göynük Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren mülkiyeti belediyemize ait iş yerlerinde faaliyet gösteren ilçe esnafımıza destek olmayı amaçlayan Göynük Belediyesi, koronavirüs nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve alınan önlemler soncunda faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinin 2021 yılı Ocak,Şubat,Mart ve Nisan aylarında kiralarına % 50 oranında indirim yapılmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.

4 AY KİRA ALINMAYACAK

Açıklamada ayrıca Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın talimatı doğrultusunda Göynük Belediyesi Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı toplantısında aldığı karar ile faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinden 2021 yılının ilk 4 ayında kira ücretlerinde yüzde 50 indirim yapma kararı alan Belediye Meclisi, Pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyerlerinden de 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 4 aylık süre içerisinde kira alınmamasına karar verdiği belirtildi.