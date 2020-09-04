Çankaya, Taner Yıldız’ı ağırladı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Göynük’ü ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ile bir araya gelen Yıldız, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çankaya, Taner Yıldız’ı ağırladı

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, 2009-2015 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Taner Yıldız ilçede ağırladı. İlçede kısa bir gezinti yapan eski Bakan Yıldız, daha sonra Başkan Ahmet Çankaya ile bir araya geldi. Sohbet havasındaki görüşmede Yıldız ve Çankaya karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Çankaya ayrıca Taner Yıldız’a belediyenin yürüttüğü çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya, Taner Yıldız’a teşekkür etti. Yıldız da misafirperverliğinden ötürü Ahmet Çankaya’ya teşekkür etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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