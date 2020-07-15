Çankaya ve Çağlar’dan 15 Temmuz mesajı

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından bir hain darbe girişimi ve kalkışma yaşanmış, millet iradesini hiçe sayarak, ülkemizi bölmek ve toplumumuzda anarşist bir ortam oluşturmak amaçlanmıştır. Ancak Milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bu hain darbe girişimi karşısında aziz milletimiz etle tırnak olmuş, hep birlikte darbecileri püskürterek, hainlere hadlerini bildirmiştir” dedi

ÇANKAYA: “CANLARINI FEDA EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YÂD EDİYORUM”

Çankaya mesajında ayrıca, “Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, tarihte olduğu gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de, karşısında yüce milletimizi bulmuşlar ve emellerine ulaşamamışlardır. Bu aziz vatan üzerinde hain düşünceleri olan bu ve bunun gibi oluşumlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur’ sözünü hatırlatıyor, bu vesileyle halkımızın Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutlarken, ülkemizin istiklali ve istikbali için tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇAĞLAR: “15 TEMMUZ ÇANAKKALE DESTANININ TEKRAR YAZILDIĞI GÜNDÜR”

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ise 15 Temmuz dolayısıyla yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi: “15 Temmuz milletimizin yiğitlik destanıdır. 15 Temmuz tankın silahın hainliğin değil, imanın ve vatan sevdasının galip geldiği gündür. 15 Temmuz Çanakkale destanının tekrar yazıldığı gündür. 15 Temmuz ezanların minarelerimizden susturalamadığı gündür. 15 Temmuz bir milletin şehitliğe koşa koşa gittiği gündür. Şehitlerimizi rahmet gazilerimizi de minnetle anıyoruz.”