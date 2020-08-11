Çankaya ve Erdoğan denetim yaptı

Haber: BMA

Covid-19 salgını dolayısıyla virüsün giderek yayıldığı ilimizde, hem merkez hem ilçeler olmak üzere denetimler sıklaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan beraberlerindeki heyet ile halk pazarında denetim yaptı. Başkan Çankaya ve Kaymakam Erdoğan denetimlerde vatandaşlar ve esnafı maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Konuyla ilgili Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Çankaya İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte Covid 19 pandemisi sonrası kontrollü sosyal hayat denetimleri kapsamında halk pazarını denetleyerek pazar esnafı ve vatandaşlarımıza maske kullanımı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kontrollü sosyal hayat önlemleri kapsamında ilçemiz genelinde özellikle kafe, restoran, çay bahçeleri, cadde ve sokaklarda başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanız başta kendi sağlığınız olmak üzere aile ve toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.