Çankaya’dan Bursa ziyareti

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya yüzyıllar önce ilçeden göç eden Göynüklüleri, Bursa’nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesine giderek ziyaret etti. Mahalle kahvesinde Göynüklü halkı ile bir araya gelen Başkan Ahmet Çankaya, Göynük ilçesi hakkında hemşerilerine bilgi verdi. Göynüklü köyünün gelenek ve görenekleri hakkında bilgiler alan Başkan Ahmet Çankaya, Göynüklü köyü sakinlerini ilçeye davet etti.

GÖYNÜKLÜ KÖYÜ HAKKINDA

1400’lü yılların başlarında Sultan Yıldırım Bayezid’in İstanbul’un fethi için oluşturmaya çalıştığı kültürel etnik zemin için Göynük ilçesinden bir kısım ahaliyi İslam Mahallesi oluşturmak için İstanbul ve çevresine yerleştirmiştir. Bu koldan bir kısım Göynüklü, Ankara Savaşı sonrası çıkan kargaşadan nasiplerini alıp Tekirdağ’a bir kısmı ise Bursa civarına yerleşmiştir.