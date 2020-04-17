Çankaya’dan covid açıklaması

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İlimizde en çok vakanın görüldüğü ve Covid 19 sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği şirin ilçemiz Göynük’ün Belediye Başkanı Çankaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gölcük Belediyesi olarak koronavirüs salgını ile ilgili göynük belediyesinin aldığı tepkiler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte Göynük Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçemizde her mahallede hijyenin en üst seviyeye çıkartılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Başta vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı mekanlar olmak üzere tüm ilçemizi baştan aşağı dezenfekte etme çalışmalarımız her gün aralıksız sürdürülmektedir. Bugüne kadar belediye binası ve belediyemize bağlı tüm dış birim çalışma mekanları kaymakamlık hizmet binası Göynük de bulunan kamu kurum ve kuruluşların hizmet binaları bankalar ve bankamatikler ilçemizde yer alan park ve bahçeler ara sokaklar çöp toplama konteynırları park ve bahçelerde bulunan tüm oturma bankları dahil olmak üzere tüm alanlar günaşırı dezenfekte edilmektedir. İlçemizde bulunan camiler ve türbeler kapalı oldukları halde haftada üç kez dezenfekte ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmektedir. Ayrıca bu süreçte hizmet binamıza gelen vatandaşlarımıza maske ve el dezenfektesi hizmeti sunmaktayız. Belediyemizin fen işleri ve itfaiye müdürlüğümüze ait ekiplerimiz ise kendi sorumlulukları dahilinde tüm belediye çalışmalarına destek vermektedirler. Vatandaşlarımız yanı sıra ilçemizde yaşayan sokak hayvanları için de tedbirlerimizi aldık. İlçemizde belirli bölgelere yerleştirilen su ve mama kaplarıyla sokak hayvanlarının aç kalmasını da önlemeye çalışmaktayız. Görevli ekiplerimiz sokak hayvanları için koyduğumuz mama ve su kaplarını düzenli olarak kontrol etmekte ve mama ve su ihtiyacına hayvanların bu kaplardan sağlaması için gerekeni yapmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Göynük Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan üç dakikalık videonun sonunda tüm Göynüklülere evde kalması çağrısında bulunan Çankaya, “tüm vatandaşlarımızı Allah’a emanet ediyorum” dedi.