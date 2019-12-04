Çankaya’dan Engelliler Günü ziyareti

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ilçede yaşayan engelli vatandaşları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Belediye Başkanı Çankaya, ziyaretlerde engelli bireylerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Başkan Çankaya yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız hayatta hepimiz birer engelli adayıyız ve bu bilinçle yaşamalıyız. ‘Önemli olan gönüllerdeki, beyinlerdeki engeli kaldırabilmektir. Bir engele sahip olmak, hiçbir şeye engel değildir. Yeter ki engel zihnimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın. Tüm engellerin sevgi ve dayanışma ile aşılacağını hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve fedakar ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.