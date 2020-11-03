Çankaya’dan Göynük halkına yardım çağrısı

Haber: BMA

İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen deprem sonrası afetzedelerin ihtiyaçları için Bolu Valiliği harekete geçti. Valilik bünyesinde başlatılan yardım kampanyasına Göynük Belediyesi de tam destek verdi. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Göynüklü vatandaşlara kampanyaya destek verme çağrısında bulundu. Başkan Çankaya kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “30 Ekim 2020 günü meydana gelen, merkez üssü İzmir olan deprem felaketinde bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yeni battaniye ve gıda yardımları için Bolu Valiliği koordinesinde Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.

Yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeler şöyle;

1-Kullanılmamış Battaniye

2-Gıda Kolisi (İçeriği; 5 kilo pirinç, 2.5 kilo bulgur, 2.5 kilo kuru fasulye, 2.5 kilo mercimek, 5 litre ayçiçeği yağı, 830 gram domates salçası, 5 kilo şeker, 500 gram tuz, 1 kilo un, 2 kilo çay)

Gıda maddeleri standart gıda kolileri haline getirilerek bağışlanacak yeni battaniyeler ile birlikte; Valiliğimizin koordinesinde İzmir’e ulaştırılacaktır. Yapmak istediğiniz yardımlarla ilgili 0534 343 7009 ve 0538 780 6414 numaralı telefonlar ile iletişime geçebilirsiniz. Bu zor günde yurttaşlarımıza destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım. Yüce Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın.”