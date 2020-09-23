Çankaya’dan “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, ilçede dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek” paketlerini bizzat verdi.

Çankaya’dan “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın “Hoş Geldin Bebek” projesi adım adım devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ahmet Çankaya ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hazırlanan hoş geldin paketlerini bizzat kendi teslim etti. Başkan Çankaya ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Doğumlarıyla yuvasına mutluluk, ülkesine umut olan yavrularımıza hoş geldin demek, ailelerini tebrik etmek üzere ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerimiz devam ediyor. Yeni doğan yavrularımızın sağlık ve başarı dolu güzel bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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