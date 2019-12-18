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Çankaya’dan öğrencilere ödül

Göynük Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya hediye verdi.

Çankaya’dan öğrencilere ödül

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından ilçeler arasında “Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma, Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi. Göynük Belediye Salonunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, öğretmenler ve öğrenciler ile velileri katıldı. Törende Başkan Ahmet Çankaya dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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