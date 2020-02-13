Çankaya’dan su projesine tam destek

Haber: BMA

Göynük Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan E-Twinning platformunda başlatmış oldukları ‘Su Ayak İzimizi Ölçelim’ projesi ile farkındalık yaratmayı amaçladı. Göynük Ortaokulu Müdürü Faruk Kahraman ve proje sorumlusu Göynük Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Elif Akdoğan hayata geçirmiş oldukları projelerini öğrencileriyle birlikte Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı makamında ziyaret ederek tanıttılar.

Ziyarette Göynük Ortaokulu Müdürü Faruk Kahraman ve proje sorumlusu Göynük Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Elif Akdoğan yaptıkları açıklamada, “Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı günümüzde hızlı nüfus artışı ve küresel ısınma yüzünden günden güne su kaynaklarımız azalmaktadır. Hayat kaynağımız olan su kaynaklarının tüketimi, korunması ve temiz tutulması konusunda ilçemiz okullarını ve halkımızı bilinçlendirmek üzere başlattığımız ‘Su Ayak İzimizi Ölçelim’ adlı projede öğrencilerimiz ile birlikte her ay etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu proje ile hem öğrencilerimiz ile iletişim kurma, işbirliği yapma, paylaşma gibi özellikler kazandırırken hem de toplumumuzu bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Proje etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize teknolojiyi kullanarak afişler ve logolar hazırlattık. Bundan sonraki etkinliklerimizde de Belediye Başkanımız Ahmet Çankaya’nın görüşleri ve önerileri dâhilinde halkımızı da bilinçlendirmek için broşürler hazırlayıp halkımıza dağıtmayı planlıyoruz. Proje dahilinde sadece ilçe merkezimizde değil köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı da öğrencilerimizle ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirmeyi ve Belediye bünyesinde gerçekleşen etkinliklerde de stant açarak halkımızı su tüketimi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz” dediler.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise, “Canlılar için hayati önem taşıyan suyun tüketimi ve korunması kapsamında Göynük Ortaokulumuzun başlatmış olduğu bu önemli proje için kendilerini tebrik ediyor, Göynük Belediyesi olarak proje kapsamında her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.