Çankaya’dan üniversite açıklaması

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya Göynük’te yapılması planlanan üniversite ile ilgili bilgiler verdi. Konu ile ilgili olarak iki şık üzerinde durduklarını belirten Çankaya “İki şık var. Biri Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin birkaç bölümünün açılması, diğeri ise Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Dr. Kemal Aydın hocamız ve İbn-i Sina enstitüsü dahil olmak üzere bir Akşemseddin Hazretleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Bu normal tıp değil bu tabii tıp. Yani diyabetten tut, akciğer hastalıkları, bel fıtığı, psikolojik rahatsızlıklar gibi Akşemseddin Hazretlerinin branşını kapsayacak rahatsızlıklar. Akşemseddin hazretleri hastalıkların insanlara gözle görülemeyecek canlılar vasıtasıyla geçtiğini beyan etmiş. Babasıyla birlikte 7 yaşında Şam’dan Amasya’ya geldiğinde kendinden evvelki bir çok tıp alimlerinin bilgilerinden istifade ediyor. Ayrıca tasavvur erbabı olduğu için bitkilerden muazzam istifade ediyor. Hatta Sultan Fatih’in kızını, bazı vezirleri tedavi ediyor. O günün şartlarında bulaşıcı hastalıkları Akşemseddin Hazretleri tedavi ediyor. Dünya Yaşlılık Konseyi Başkanı Dr. Kemal Aydın hocamız önerince bizde İstanbul’da bazı bilim adamları ile sermaye sahipleri ile bir araya geldi. Taraklı Termal tesisinin sahibi, Sarot Termal tesisinin sahipleri ile görüştük. Şimdi Akşemseddin Hazretlerine gönül veren kişileri de biz bu işin içine katacağız. Abant İzzet Baysal Üniversitesi de bu konuda çok memnun oldular. İşbirliğini şu şekilde olgunlaştırdık. Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı, İbn-i Sina enstitüsü danışmanı ve Göynük Belediyesi arasında Akşemseddin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulması. Bu doktora üniversitesi olacak” dedi.

“DOĞAL YAŞAM MERKEZLERİ YAPILACAK”

1200-1300 rakımlı bölgelerde bulunan terk edilmiş köylerin doğal yaşam merkezlerine dönüştürüleceğini belirten Çankaya “Avrupa’da zenginler kendilerini rezidanslara kapatıyorlar. Göynük, Taraklı ve Mudurnu’da doğal yaşam köyü yapılacak eski terk edilen rakımı 1200 1300’lerde olan köy yerleri var. Köy sahipleri ile de görüştük. Buralara doğal yaşam merkezleri yapılacak. Orada sebze meyve üretilecek, ekmek yapılacak. Doğa otelin orada kuracağımız binada da bunları yapacağız. Orası 90 dönüm Anadolu Üniversitesi süresiz kullanım hakkını bize verdi. Bu şekilde değişik bölgelerdeki alanlarımızı da biz bu sektörün içine katacağız. Çok geniş bir düşüncemiz var. İnşallah başarılı olacağımızı da düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ HALEN BİZDE MEVCUT”

Türk İslam Kültürü’nün halen Göynük’te olduğunu söyleyen Başkan Çankaya “Göynük’ün birde Osmanlı öncesi de var ama Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet Dönemi’nde Türk İslam kültürü halen bizde mevcut. Göynük sakin kentler belediyeler birliğinde, Türk dünyası belediyeler birliğinde, tarihi kentler birliğinde, jeotermal belediyeler birliğindeyiz ama şuanda çevremizde Sarıcakaya, Seben, Taşkesti, Mudurnu, Taraklı, Akyazı, Kuzuluk termaller var. Bizde iki tane yerde ruhsat talebi var. Birde Erpiliç küçük bir kaplıca yaptı orada da muazzam bir tesis alanı var. Yine bu Çatak Hamamı tarafında Aksa’nın göl yaptığı yerin yanında Hattusa başladı. O da şuanda tamamlanmamış durumda. Biz bu yerleri de ele almayı düşünüyoruz. Göynük’ün rakımı 800 ile yaylalar 1500 arasında olduğu için yaşam alanları 1100, 1200 rakımlarda. Bir çok yerde yetişmeyen Enginar ilçemizde üretiliyor. Fazla da ekilmiş değil şuanda. Onlar bilinçlendirilmiş olsalar, pazarlamalarını sağlamış olsak yani daha değerli satmış olsalar daha çok artar. Aynı bombay fasulyemizi şuanda ziraat odası, özel idare valilik destekliyor. Bombay fasulyemiz markaya girdi. Tokalı örgümüzü açtığımız atölyede işlemeye başladık. Mengen aşçılık yöresi olmasına rağmen Mengen’in içinde bir tane yöresel yemek yeri göremezsiniz. Bizde iki tane normal yöresel var bir de yarı yöresel var” ifadelerini kullandı.