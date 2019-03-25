Çankaya’nın projeleri büyük ilgi çekiyor

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart Yerel Seçimlerine artık sayılı günler kala Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, Başkanlığa seçilmesi halinde ilçede gerçekleştireceği projelerini seçim çalışmalarında halka anlatmaya devam ediyor. Sosyal medyada da paylaşılan projeler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken vatandaş Çankaya’nın Başkanlığa adım adım yürüdüğünü belirtiyor. Eğitimden sanata, spordan kültüre, çevre düzenlemesinden sosyal hayata kadar onlarca alanda proje hazırlayan MHP Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya’nın projeleri şu şekilde:

-TOKİ 2. ve 3. etap

-Mimari Restorasyon

-Yeni Bulvar çalışması

-İlçeye Üniversite açılması

-Kültür ve Sanat Merkezi

-Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu

-Yeraltı Otopark ve Kent Meydanı

-Atatürk Büstü ve Tören alanı düzenlemesi

-Umumi WC yapımı

-Hediyelik eşya ve yöresel ürün standları

-Belediye kreş ve çocuk evi

-Tarihi Osmanlı Su Değirmeni

-Karanlık Sokak Kalmasın

-Kapalı Hayvan Pazarı ve Kurban Kesim alanı

-Çöp aktarım istasyonu

-Camii temizlik hizmetleri

-Gazi Süleyman Paşa Hamamı Restorasyonu ve hizmete açılması

-Sokak Hayvanları rehabilite ve bakım barınağı

-Sportif faaliyetlere malzeme desteği

-Spor tesisleri yenileme

-Hoş geldin bebek

-En kederli gününüzde yanınızdayız

-Tarih Koridoru

“İLÇEMİZİ MARKA BİR ŞEHİR YAPACAĞIZ”

Projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, “Belediye Başkanlığı yaptığım dönemlerde broşürlerimizde vaat ettiğim tüm projeleri gerçekleştirdim. Allah’ın izniyle seçimi kazandığımızda vaat ettiğimiz projeleri Göynük’ümüze kazandıracağız. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Hizmet için yola çıktık, hizmet için varız, iktidar ortağıyız. Ekibimle beraber canla başla çalışacağız. Ahmet Çankaya Göynük’ü, değerli Göynüklülerde Ahmet Çankaya’yı iyi tanıyor. El ele vererek ilçemizi marka bir şehir yapacağız” dedi.