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Çankaya’ya anlamlı hediye

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı ziyaret eden Mustafa Demiröz, Çankaya’ya el emeği çalışmasını hediye etti.

Çankaya’ya anlamlı hediye

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart Yerel Seçimleri için AK Parti’den Göynük Belediye Başkan Aday Adayı olan Mustafa Demiröz, geçtiğimiz gün Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Demiröz, Başkan Çankaya’ya kendi yaptığı Akşemsettin Hazretlerinin, Fatih Sultan Mehmet'e Fetihten sonra yazdığı ikinci mektubunu içeren tablo hediye etti. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, hediyesinden dolayı Demiröz’e teşekkür ederken hediyesini Akşemsettin Hz. Türbesinde uygun bir yere koyacaklarını ve ziyarete gelenlerin istifadesine sunacaklarını söyledi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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