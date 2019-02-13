Çankırı’da oldu Bolu’da hissedildi



Haber: Kasım ŞAHİN

Dün saat 20.13.15 sıralarında Çankırı’nın Derebayındır köyünde 2.3 şiddetinde yaşanan depremin ardından bir dakika sonra aynı köyde saat 20.14.29’da 4.8 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. 4.8 şiddetindeki deprem Derebayındır köyünde oturanları büyük bir paniğe sevk etti.

Derebayındır köyünde meydana gelen 4.8 şiddetindeki sarsıcı deprem Bolu’da da hissedildi. Olay saatinde televizyon seyreden ve yemek yiyen vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 10:58