Çankırı’da oldu Bolu’da hissedildi

Çankırı’nın Derebayındır Köyünde bir dakika arayla iki defa meydana gelen deprem Bolu’da hissedildi. Bolulu vatandaşlar kısa sürelide olsa panik yaşadı.

Çankırı’da oldu Bolu’da hissedildi


Haber: Kasım ŞAHİN

Dün saat 20.13.15 sıralarında Çankırı’nın Derebayındır köyünde 2.3 şiddetinde yaşanan depremin ardından bir dakika sonra aynı köyde saat 20.14.29’da 4.8 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. 4.8 şiddetindeki deprem Derebayındır köyünde oturanları büyük bir paniğe sevk etti.

Derebayındır köyünde meydana gelen 4.8 şiddetindeki sarsıcı deprem Bolu’da da hissedildi. Olay saatinde televizyon seyreden ve yemek yiyen vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 10:58
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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YORUMLAR
kemal sezgin
kemal sezgin - 3 gün Önce

dün oldu haberi şimdi olmuş gibi veriliyor gündüzleri uyuyorsunuz gibi

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