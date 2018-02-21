Haber: Kasım ŞAHİN

Hafta sonu tatili nedeniyle Abant Tabiat Parkına kahvaltı yapmaya giden İzzet Baysal Devlet Hastanesi doktorlarından Dr. Halil İbrahim Tunç ile Acil Uzman Doktor Özgür Arslan, yaptıkları kutsal görevden dolayı teşekkür belgesiyle onurlandırıldılar.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törende hastane başhekimi Op. Dr. Muhammet Mustafa Gürbüz, Tunç ve Arslan’a birer teşekkür belgesi verdi. Kahvaltı sonrası Bolu’ya yaptıkları dönüş sırasında önlerinde meydana gelen trafik kazasını görüp durarak 11 yaralıya zamanında müdahalede bulunarak onlarında hayatta kalmasına katkıda bulunmuştu.

Başhekim Gürbüz’ün elinden teşekkür belgelerini alan doktorla Tunç ile Arslan; “Biz görevimizi yaptık. Hangi doktor olursa olsun bizim yaptığımız yapar. Ancak, teşekkür belgesiyle onurlandırılmamız bizi onurlandırdı” diye konuştular.