Haber: Kasım Şahin

Olay, İzzet Baysal Caddesi Karamanoğlu Pasajı önünde meydana geldi. İlimizde emlakçılık yapan Zafer Cankurtaran isimli şahıs, husumetlisi olduğu iddia edilen Ramazan Üzmez adlı kişi tarafından iki el ateş edilerek bacaklarından vuruldu.

Yaralama olayı caddede paniğe neden olurken Ramazan Üzmez isimli zanlının suç aleti ile birlikte kayıplara karıştı. Bacaklarına iki kurşun isabet eden yaralı şahıs yattığı yerden 155’i arayarak yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı.

Polis, yaralama olayını gerçekleştiren Ramazan Üzmez adlı şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Öte şandan Cankurtaran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.