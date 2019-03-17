Cankurtaran’da can pazarı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Önceki gün saat 14:05 'de meydana gelen trafik kazasına 4 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 2’si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı kaza Bolu – Ankara yolunun en yüksek kesimi olan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. 1580 Rakımlı Cankurtaran geçidi mevkiinde aşırı sürat ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 34 RH 9195 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 34 FP 1859 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillere yine aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 K 6404 ve 39 MLK 142 plakalı otomobiller çarptı. Kaza sonrası TEM otoyolunun Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı. 4 aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası araçlarda bulunan ve çeşitli şekillerde yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerine sevk edilen Gerede ve Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araç enkazlarının yoldan kaldırmasıyla TEM Otoyolu tekrar araç trafiğine açılabildi.

Kaza sonrası olay mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslar ikisi ağır altı yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 10:45