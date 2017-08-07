Haber; ESRA ÖZTÜRK

Van’dan İstanbul’a yolcu götüren Ş.M. idaresindeki 34 JYJ 13 plakalı otobüs, Ankara-Bolu arasındaki en yüksek nokta olan 1580 rakımlı Cankurtaran geçidinde seyir halindeyken aniden alev aldı. Otobüsün arka tarafından duman yükseldiğini fark eden dikkatli sürücü, hemen sağa park ederek tüm yolcuları tahliye etti. Motordaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.