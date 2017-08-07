banner133

banner128

banner101

07 Ağustos 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Cankurtaran’da canlarından oluyorlardı

    Van’dan yola çıkan yolcu otobüsü, Ankara-Bolu karayolunda aniden alev alırken, sürücünün dikkati sayesinde yolcular son anda kurtarıldı. Anlara – Gerede sınırında meydana gelen olayda yolcular panik yaşadı.

    07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:10
    Bu haber 27 kez okundu
    Cankurtaran’da canlarından oluyorlardı

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Van’dan İstanbul’a yolcu götüren Ş.M. idaresindeki 34 JYJ 13 plakalı otobüs, Ankara-Bolu arasındaki en yüksek nokta olan 1580 rakımlı Cankurtaran geçidinde seyir halindeyken aniden alev aldı. Otobüsün arka tarafından duman yükseldiğini fark eden dikkatli sürücü, hemen sağa park ederek tüm yolcuları tahliye etti. Motordaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

    Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Van’dan, Yola, çıkan, Yolcu, Otobüsü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah Karmaşası
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Altın Karınca Projesi
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( VI )
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu AKLINDA BİR ŞEY YOKSA YÜREĞİNE BAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Kimse yorulmamış ki
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Kayseri”li “OZAN YUSUF KARABUDAK”Usta’dan Bolululara(2)…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124