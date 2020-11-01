Cankurtaran’da tır kazası

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Anadolu Otoyolunda seyir halinde olan ayva yüklü bir tır park alanına girmek isterken arkadan gelen başka bir tırla çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan ayva yüklü tır devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar sonucu olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, emniyet ve karayolları ekipleri geldi. Kazada devrilen tırda bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol, yapılan temizlik çalışmalarının ve devrilen tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.