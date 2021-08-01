Canla başla mücadele ediyorlar

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde pek çok il ve ilçede çıkan orman yangınlarıyla mücadele 5 gündür aralıksız devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, Manavgat’ta çıkan orman yangınına müdahale için dün yola çıkan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın noktasına varır varmaz yangını söndürmek için çalışmalara başladılar. Ellerinden geleni ardına koymadan çalışan itfaiye ekipleri canla başla alevlerle mücadele ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan günlerdir süren orman yangınları hakkında olan duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Afet bölgelerine sevk ettiğimiz arkadaşlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Bu vahşeti bu canlara yaşatanlarla aynı kainatta yaşıyor olmaktan utanıyorum. “