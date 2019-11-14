Canlarını hiçe saydılar

Haber: Volkan Yılmaz

Kanunen iş güvenliği ve can güvenliği tedbirlerini almadan özellikle yüksek binalar üzerinde çalışılması yasak olmasına rağmen bazı işçiler, bu kurallara uymayarak, kanunlara aykırı davranmaya devam ediyorlar. Tabaklar Mahallesi Akbaba Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında su oluğu ve kiremit aktarma çalışması yapan işçiler çatı kenarına kadar gelerek, hiçbir önlem ve tedbir almadan çalışması, cambazları bile kıskandıracak nitelikteydi.

Yaklaşık 20 metre yükseklikte, aşağıya düşmemek için bellerine ip bağlamayıp, başlarına baret bile takmayan, can güvenliğini hiçe sayan işçileri gören vatandaşlar çalışmaları şaşkınlıkla seyrettiler. Çatının oluğunu değiştirme sırasında işçilerin çatının ucuna kadar gelip korkusuzca çalışması dudakları uçuklattı.

BİR TEHLİKE DE DEMOKRASİ MEYDANINDA

12 Kasım depreminin 20’nci yıldönümünde hazırlanan serginin açılışında 2 tane çocuk, Taşhan’ın çatısına çıkıp oyun oynamaya başladı. Çocukları gören bazı vatandaşlar korku dolu gözlerle onları izlerken olayı fark eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zabıta ekiplerine talimat vererek çocukların çatıdan indirilmesini istedi. Çatıya çıkıp oyun oynayan çocuklar, zabıta ekipleri gelene kadar kaçmayı başardılar.